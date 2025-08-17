كتلة الميثاق النيابية: خدمة العلم عودة لتعزيز الهوية الوطنية وصقل الشباب الأردني

05:48 م

الوكيل الإخباري- أشادت كتلة حزب الميثاق النيابية، على لسان رئيسها النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، بإعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً، خلال لقائه شباباً وشابات من محافظة إربد، اليوم الأحد.





وقال الطراونة في بيان صدر عنه اليوم إن هذا الإعلان يؤكد أهمية البرنامج في تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بوطنهم، فضلاً عن أنه يهيئ الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه، مؤكداً أن انخراط وتدريب الشباب يحفزهم على الشعور بالمسؤولية والإحساس الوطني العالي.



وثمنت الكتلة حديث سمو ولي العهد على أن الخدمة برفقة نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تسهم في صقل الشخصية والانضباط، مؤكدة ثقة الأردنيين جميعاً بالقوات المسلحة – الجيش العربي، التي قدمت التضحيات ولا زالت للحفاظ على الوطن وأهله.



وأشارت الكتلة في البيان إلى أن تعزيز الانتماء الوطني ضرورة ملحة، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة والأزمات في المنطقة.



ولفتت إلى أن خدمة العلم تنمي القدرات لدى الشباب وتعزز من التواصل بينهم، مما يشكل لحمة وطنية منيعة وشباباً قوياً قادراً على مواجهة كل الظروف.



واختتمت الكتلة البيان بالتقدير والشكر وعظيم الامتنان لجيشنا المصطفوي العربي، ولكافة الأجهزة الأمنية الدرع الحصين للوطن.