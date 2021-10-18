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الإثنين، 18-10-2021 08:10 ص

لجنة الاقتصاد النيابية تبحث أثر البلاغ رقم 46 على القطاع التجاري الإثنين

نواب


الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الاثنين؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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وتبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار، أثر البلاغ الذي يحمل الرقم (46) لسنة 2021 على القطاع التجاري.


ويسمح البلاغ رقم (46)، بحضور الجمهور في الملاعب والصالات الرياضية بنسبة لا تزيد على 50% من طاقتها، ويمنع وجود أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم.


ويمنع البلاغ الذي يحمل الرقم (46) وجود أكثر مـن 15 شخصـاً علـى طاولـة واحـدة فـي ساحات المطعم الخارجيـة، مع ضرورة وجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين في جميع الأحوال.


 




 

 


 

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