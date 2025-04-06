"مالية الأعيان" تقر "مُعدّل الجمارك"

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بحضور وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، والمدير العام لدائرة الجمارك أحمد العكاليك.
وجاء مشروع القانون المعدل، وفقا للأسباب الموجبة، بهدف تطوير عمل الدائرة وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات ورفع كفاءة العمل الجمركي ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إضافة إلى تمكين الدائرة من القيام باجراءات التخليص الجمركي من خلال كوادر مختصة تابعة للدائرة تقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.
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