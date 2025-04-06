"مالية الأعيان" تقر "مُعدّل الجمارك"

الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، مشروع قانون معدل لقانون الجمارك الاردنية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بحضور وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، والمدير العام لدائرة الجمارك أحمد العكاليك.