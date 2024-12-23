"مالية الأعيان" تناقش استراتيجيات وزارة التخطيط

وقال المعشر، إن الاجتماع يأتي في إطار دور الوزارة المحوري في المشاريع الحيوية، مؤكدًا أهمية دور الوزارة في استقطاب المنح والقروض وتمويل المشاريع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبها، قالت طوقان، إن عمل الوزارة في التعاون الدولي يجري ضمن برامج ومنهجية تتضمن استكمال البناء على ما تم إنجازه ضمن أطر ثنائية مع الدول المانحة والصناديق التمويلية في فترات زمنية محددة، مشيرة إلى أن تمويل المشاريع، وأهمها التعليم والصحة والمياه، يأتي ضمن أولويات تم تحديدها في خطة التحديث الاقتصادي.
وبينت آلية عمل الوزارة في التعاون الدولي من خلال أولويات قطاعية مستهدفة، ومن خلال دعم الموازنة للمشاريع في القطاعات، واستقطاب منح وقروض ميسرة لخفض الكلف للمشاريع ضمن فترات سداد طويلة الأمد.
وأكدت أن الحكومة تقوم بتخصيص ورصد المبالغ في الموازنة العامة للمشاريع التي تحتاج تنفيذها، حيث يُعتبر مشروع الناقل الوطني أبرز مشروع تستهدف الحكومة تنفيذه.
وذكرت أن الحكومة خصصت مبالغ من وزارة المالية لتنفيذ بعض المشاريع بعد تمويل جزء منها إما على شكل منح أو قروض من الدول المانحة والصناديق التمويلية، لافتة الى أن الوزارة تتابع ضمن الخطط الحكومية ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية لضمان تقدم تصنيف المملكة في هذه المؤشرات المستهدفة في خطة التحديث الاقتصادي.
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