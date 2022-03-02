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الأربعاء، 02-03-2022 07:30 م

"مالية النواب" تناقش استيضاحات صرف مكافآت وحوافز ومشروع قيد الدراسة منذ 2006 في "سلطة العقبة"

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الوكيل الاخباري - بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب لدى اجتماعها، الأربعاء برئاسة النائب محمد السعودي، المخالفات والاستيضاحات المتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الواردة بتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 - 2020.

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وناقش أعضاء اللجنة، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة نايف البخيت، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، الاستيضاحات الواردة بالتقارير والإجراءات المتخذة لمعالجتها، والمتعلقة بصرف مكافآت وحوافز وشراء الخدمات، وإجراءات تنفيذ بعض المشاريع، وأهمها مشروع "منتزه المدينة" الذي ما زال في مرحلة الدراسة منذ 2006، ومشاريع: ساحة الثورة العربية الكبرى وبيت الشريف الحسين بن علي والبنية التحتية لشارع الأفران (سوق السمك)، إضافة إلى عدم معالجة مخالفات الاعتداء على الأرصفة والأراضي.

 

وتواصل لجنة مصغرة شكلتها اللجنة المالية النيابية مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية خلال الأعوام 2018 - 2020 للتنسيب بالإجراءات اللازمة.


 




 

 


 

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