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الأحد، 22-10-2023 09:15 ص

مجلس النواب يعقد جلسة تتضمن قرار لجنة الرد على خطبة العرش

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الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته الثالثة بالدورة العادية الثالثة والأخيرة من عمر المجلس.

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وتتضمن الجلسة تلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة، وتلاوة الإجازات والاعتذارات، وقرار لجنة الرد على خطبة العرش تاريخ 2023/10/19 المتضمن صيغة الرد على خطبة العرش.


كما تتضمن الجلسة انتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب وهي "اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين".

 




 

 


 

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