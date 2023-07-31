مجلس النواب يقر مشروع 'الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023'

الوكيل الاخباري - أقر مجلس النواب مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.



رئيس اللجنة النائب عمر النبر، قال إن "مشروع القانون يأتي انسجامًا مع قانون البيئة الاستثمارية، والهادف إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص، بُغية تبادل الخبرات والاستفادة في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة".



وأضاف أن "الاقتصاد والاستثمار "، عملت على مدار الأيام الماضية، ومن خلال مناقشة مشروع القانون، على توحيد المرجعيات الرئيسية لإدارة مراحل مشروعات الشراكات، وطرح العطاء، وتوفير آلية تمويل مستدامة للانفاق على المشروعات.

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