محاضرة توعوية لموظفي مجلس الأعيان حول مرض السكري

الوكيل الإخباري - نظّمت الأمانة العامة لمجلس الأعيان، بالتعاون مع المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، اليوم الأربعاء، محاضرة توعوية لموظفي المجلس حول مرض السكري والآثار الناجمه عنه.

اضافة اعلان



وعرضت استشارية أمراض السكري والغدد الصم، الدكتورة دانا الحياصات، مرض السكري وأنواعه ومضاعفاته وعوامل الخطورة المرتبطة به وطرق الوقاية منه، والنسب الطبيعة له، مسلطة الضوء على كيفية تقليل نسبة الإصابة من السكري بأنواعه، من خلال المتابعة المستمرة له، عن طريق الحمية الغذائية أو العلاجات المناسبة.



وأكدت أهمية إجراء الفحوصات الدورية لما لها من أثر بالغ في الكشف عن وجود مرض السكري، كما تطرقت إلى مخاطر السمنة وارتباطها بالسكري وطرق الوقاية منها، وأهمية ممارسة الرياضة وتغيير نمط الحياة.



وفي نهاية المحاضرة، أجابت الحياصات على أسئلة واستفسارات الحضور، قبل أن يقوم فريق من المركز الوطني بقياس نسبة السكر في الدم لموظفي المجلس.