الأربعاء 28-09-2022
الوكيل الاخباري

إصابتان في هجوم للمستوطنين على قرية مادما جنوب نابلس

تحذير من موجة حر شديدة تضرب مصر

خبير أفاعي: المبيدات الحشرية لا تقتل الأفاعي والعقارب

بالفيديو.. تشييع مهيب لشهداء جنين

ارتفاع اسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الاردن اليوم

الافاعي تعلّق الدوام بمدرسة في عمّان

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

إغلاق جزئي لشارعي الأقصى والأردن اعتباراً من الليلة - تفاصيل

طبيبة أردنية توجه نصائح هامة للتعامل مع الكلاب الضالة

وزارة العمل: ضبط 2218 مخالفة منذ بداية العام

الأربعاء، 28-09-2022 04:53 م

محاضرة توعوية لموظفي مجلس الأعيان حول مرض السكري

image (49)


الوكيل الإخباري - نظّمت الأمانة العامة لمجلس الأعيان، بالتعاون مع المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، اليوم الأربعاء، محاضرة توعوية لموظفي المجلس حول مرض السكري والآثار الناجمه عنه.

اضافة اعلان


وعرضت استشارية أمراض السكري والغدد الصم، الدكتورة دانا الحياصات، مرض السكري وأنواعه ومضاعفاته وعوامل الخطورة المرتبطة به وطرق الوقاية منه، والنسب الطبيعة له، مسلطة الضوء على كيفية تقليل نسبة الإصابة من السكري بأنواعه، من خلال المتابعة المستمرة له، عن طريق الحمية الغذائية أو العلاجات المناسبة.


وأكدت أهمية إجراء الفحوصات الدورية لما لها من أثر بالغ في الكشف عن وجود مرض السكري، كما تطرقت إلى مخاطر السمنة وارتباطها بالسكري وطرق الوقاية منها، وأهمية ممارسة الرياضة وتغيير نمط الحياة.


وفي نهاية المحاضرة، أجابت الحياصات على أسئلة واستفسارات الحضور، قبل أن يقوم فريق من المركز الوطني بقياس نسبة السكر في الدم لموظفي المجلس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-09-28 at 2.56.18 PM

زراعة النواب تبحث مطالب اهالي لواء دير علا

1664363467417

الأخوة البرلمانية مع دول الخليج تلتقي السفير البحريني

1664282240885

الفايز يؤكد عمق العلاقات القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

1664281557419

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة الفرنسية

7202220164314537046056

مجلس الأعيان يقر 4 مشاريع قوانين كما وردت من النواب

82022162210540290456

نواب يطالبون الحكومة بمراقبة محتوى نيتفلكس

أخبار متعلقة
820227132253388255264

العمل النيابية تبحث قضية فصل موظفين بالأسواق الحرة

2202018113458622513141

الدغمي يتوّعد من يصوّر خصوصيات النواب والوزراء تحت القبة

62f3ebfa075d0

النواب يرفض تغيير مسمى المجلس الطبي الأردني

WhatsApp Image 2022-07-20 at 12.01.55 PM (7)

المجلس الطبي الأردني يثير جدلا تحت القبة.. والهواري يبرر

WhatsApp Image 2022-09-04 at 4.25.13 PM

مالية النواب تبحث نتائج الدعم المقدم لشركات الطيران

WhatsApp Image 2022-09-04 at 3.53.19 PM

مشتركة نيابية تستكمل مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل