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الأربعاء، 07-09-2022 02:21 م

مساعدا رئيس مجلس الأعيان يلتقيان نائب رئيس الجمعية الوطنية الهنغارية

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الوكيل الإخباري - التقى مساعدا رئيس مجلس الأعيان العين مفلح الرحيمي والعين الدكتورة علياء بوران، بدار المجلس، اليوم الأربعاء، وفدا هنغاريا برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية الهنغارية ايشتفان ياكاب.

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وأعرب مساعدا رئيس مجلس الأعيان، عن تطلع الأردن لتمتين أواصر الصداقة والتعاون مع جمهورية هنغاريا الصديقة في مختلف المجالات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وأكدا أهمية تعزيز التعاون بين السلطات التشريعية في البلدين الصديقين بهدف إدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في خدمة المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.


بدوره، ثمن ياكاب الإنجازات الإصلاحية التي حققها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودوره في تعزيز السلم والأمن بالمنطقة، والتعامل مع مختلف التحديات بكل حكمة، مشيرا إلى أهمية دور الأردن المحوري في المنطقة والذي يعد شريكا استراتيجيا لهنغاريا في مختلف المجالات.

 




 

 


 

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