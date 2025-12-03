الأربعاء 2025-12-03 11:38 ص

نائب يدعو لإخضاع مؤسسات المجتمع المدني لرقابة ديوان المحاسبة

الأربعاء، 03-12-2025 11:29 ص
الوكيل الإخباري- دعا النائب عوني الزعبي رئيس الوزراء إلى إخضاع كافة مؤسسات المجتمع المدني إلى رقابة ديوان المحاسبة للتحقق من مصادر تمويلها وأوجه الإنفاق.


وقال الزعبي خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن بعض هذه المؤسسات تحاول التأثير على الرأي العام وعرقلة مسيرة الدولة الأردنية.

وأضاف أننا مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل وفق أحكام القانون والدستور وتخدم الوطن والمواطن بشفافية ووضوح لا أن تحاول التأثير في الرأي العام وتمرير أجندات خاصة بها.

وأشار الزعبي إلى ضرورة تزويد مجلس النواب في حال الرقابة على هذه المؤسسات من ديوان المحاسبة بتقارير عن مصادر تمويلها وأوجه الإنفاق.
 
 


