نائب يدعو لإخضاع مؤسسات المجتمع المدني لرقابة ديوان المحاسبة

وقال الزعبي خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن بعض هذه المؤسسات تحاول التأثير على الرأي العام وعرقلة مسيرة الدولة الأردنية.
وأضاف أننا مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل وفق أحكام القانون والدستور وتخدم الوطن والمواطن بشفافية ووضوح لا أن تحاول التأثير في الرأي العام وتمرير أجندات خاصة بها.
وأشار الزعبي إلى ضرورة تزويد مجلس النواب في حال الرقابة على هذه المؤسسات من ديوان المحاسبة بتقارير عن مصادر تمويلها وأوجه الإنفاق.
