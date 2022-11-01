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الثلاثاء، 01-11-2022 12:05 م

نائب: مدارس ابتدائية لا يستطيع الطلبة فيها دخول الحمامات

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الوكيل الإخباري - وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا إلى وزير التربية والتعليم، حول نية الوزارة لتأمين غرف صفية تليق بطالب العلم وتشعر الطلبة بالاطمئنان داخل الحرم المدرسي لتحقيق الأمان المعرفي والجسدي.

وجاء سؤال العرموطي استنادا الى المادة "96" من الدستور وعملا بأحكام المادة "118" من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول ان كانت وزارة التربية تعلم ان طلبة جميع المراحل الدراسة يجلسون في غرفة واحدة ، والأغرب أنه يتم تدريسهم مباحث معينة ومستويات مختلفة في كثير من المناطق، فيما يوجد صف في بيت درج بمأدبا، منوها الى ان منطقة الحي الشرقي القديم بمأدبا لا يوجد فيها مدرسة للمراحل الابتدائية او الثانوية فيما يقطنها اكثر من 45 ألف نسمة والأهالي يرسلون أبنائهم للدراسة في مناطق بعيدة.

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وأشار العرموطي في سؤاله الى ان هناك مدارس ابتدائية لا يستطيع الطلبة فيها دخول الحمامات لعدم وجود عناية واهتمام ونظافة.

وكما تساءل ان كان هناك نية لدى التربية لترميم الأبنية المدرسية القديمة ، مشيرا إلى أن انهيار سور مدرسة صنعار في عجلون أدى الى مخاوف كبيرة من احتمالية تكرار المشهد في مدارس أخرى.



 




 

 


 

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