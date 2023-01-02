نائب يسأل الحكومة عن بطاريات السيارات الهايبرد والكهربائية

الوكيل الإخباري - وجه النائب عدنان مشوقه سؤالا للحكومة حول غياب الرقابة من قبل وزارة البيئة بخصوص إصلاح وتغيير خلايا بطاريات السيارات الهجينة والكهربائية.



وتاليا نص السؤال:



استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

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أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:



1. ما هي أسباب غياب الرقابة من قبل وزارة البيئة بخصوص اصلاح وتغيير خلايا بطاريات السيارات الهجينة والكهربائية، علماً بأن فتح البطاريات وتغيير خلاياها مخالف لتعليمات الشركات المصنعة كونها تحتوي على مواد مسرطنة ويمكن ان يخرج منها غازات سامة من شأنها تسبب مخاطر السرطان لمن يتعامل معها، بالإضافة الى تسرب مواد خطرة للتربة ومصادر المياه الجوفية الامر الذي يهدد بكارثة بيئية.



واقبلوا فائق الاحترام

النائب المهندس عدنان مشوقه