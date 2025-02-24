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هدى نفاع: الأردن نموذج للوئام والسلام بقيادة الملك عبدالله الثاني

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جانب من اللقاء
الإثنين، 24-02-2025 02:20 م
الوكيل الإخباري- أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هدى نفاع، أن الأردن كان ولا يزال أرض السلام والتسامح، مشددة على التزام جلالة الملك عبدالله الثاني بترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الصراعات التي تغذي التطرف والإرهاب.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقائها اليوم بوفد طلابي من مركز "قاصد" لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، في دار مجلس النواب. 

واستعرضت دور المجلس في الرقابة والتشريع، مشيرةً إلى مسيرة الديمقراطية في الأردن التي تطورت منذ التأسيس وحتى مرحلة التحديث والإصلاح الحالية.

وأوضحت نفاع أن المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك يعكس النهج الديمقراطي الساعي إلى تعزيز العمل الحزبي القائم على البرامج، بما يحقق التنمية ويستجيب للتطلعات الوطنية.

 وأكدت أن مجلس النواب يعمل على توسيع قاعدة المشاركة السياسية من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، لتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة الحزبية والسياسية.

وفي ردها على تساؤلات الطلبة، شددت نفاع على التزام الأردن بكافة الاتفاقيات الدولية التي تدعم العمل المؤسسي وتحافظ على الأمن والسلم العالمي.

 وأكدت أن موقف الأردن، الذي عبر عنه جلالة الملك خلال لقائه بالرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، يعكس الموقف العربي الموحد الرافض للتهجير أو التوطين، والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
 
gnews

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