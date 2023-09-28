هل ستنفذ حملة التطعيم بالمدارس بموافقة أولياء الأمور ؟ - وثائق

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت وزارة الصحة انها تعتزم تنفيذ حملة تطعيم للأطفال ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك مطلع تشرين أول/أكتوبر المقبل، دون الحصول على موافقة أولياء الأمور.



وفي ردها على سؤال نيابي للنائب عدنان مشوقة، قالت الوزارة أن دوافع حملة التطعيم في الأردن لتعزيز مناعة الأطفال، مؤكدة أن اللقاح الذي ستستخدمه مصدره الهند ، وسيوفر عن طريق منظمة الصحة العالمية.



وبحسب وزارة الصحة، فإن المطعوم متداول في 73 دولة وتم استخدامه في الأردن عام 2013 عبر تطعيم أربعة ملايين شخص.



وأوضحت أن تطبيق قانون حقوق الطفل، يشترط موافقة ولي أمر الطفل على أي مطاعيم ولقاحات يتم إعطاؤها للطفل، إلا أن توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة واللجنة الفنية الاستشارية الوطنية للتطعيم أوصت بتنفيذ حملة التطعيم دون الحصول على موافقته.

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