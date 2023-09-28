الخميس 28-09-2023
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات تمرين بحري بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة

ولي العهد يتوج الفائزين بسباقات الهجن

أمستردام تعتزم فرض أعلى ضريبة سياحية في الاتحاد الأوروبي

مدير الأمن العام يصدر جملة من التوجيهات

ما أعظم فرحة الأب.. رجل يثير ضجة عبر مواقع التواصل أثناء تخرج ابنه في السعودية

المستشفى الميداني الأردني غزة 76 يوزع مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

تنويه هام بشأن موعد نتائج القبول الموحد

السيول تجتاح شوارع اسطنبول والسلطات تحذر- فيديو

هل ستنفذ حملة التطعيم بالمدارس بموافقة أولياء الأمور ؟ - وثائق

قرار هام من اليرموك بشأن طلبة البرامج الدولية الجُدد

الخميس، 28-09-2023 05:54 م

هل ستنفذ حملة التطعيم بالمدارس بموافقة أولياء الأمور ؟ - وثائق

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت وزارة الصحة انها تعتزم تنفيذ حملة تطعيم للأطفال ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك مطلع تشرين أول/أكتوبر المقبل، دون الحصول على موافقة أولياء الأمور.

وفي ردها على سؤال نيابي للنائب عدنان مشوقة، قالت الوزارة أن دوافع حملة التطعيم في الأردن لتعزيز مناعة الأطفال، مؤكدة أن اللقاح الذي ستستخدمه مصدره الهند ، وسيوفر عن طريق منظمة الصحة العالمية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن المطعوم متداول في 73 دولة وتم استخدامه في الأردن عام 2013 عبر تطعيم أربعة ملايين شخص.

وأوضحت أن تطبيق قانون حقوق الطفل، يشترط موافقة ولي أمر الطفل على أي مطاعيم ولقاحات يتم إعطاؤها للطفل، إلا أن توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة واللجنة الفنية الاستشارية الوطنية للتطعيم أوصت بتنفيذ حملة التطعيم دون الحصول على موافقته.

اضافة اعلان

 




 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-09-28 at 3.47.41 PM

حزب الإتحاد الوطني يسلط الضوء على السياحة الشمولية في يوم السياحة العالمي بمشاركة ذوي الإعاقة في عجلون

WhatsApp Image 2023-09-28 at 3.28.34 PM

البرلمانية الأردنية الكورية والسفير الكوري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

0L5A6224

النواب على موعد مع انتخابات رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم

WhatsApp Image 2023-09-27 at 12.31.44 PM

لقاء استقطابي حيوي لحزب الاتحاد الوطني الأردني في بلدية عجلون

WhatsApp Image 2023-09-26 at 4.20.44 PM

إدارية النواب تطلع على واقع عمل مؤسسة التدريب المهني

WhatsApp Image 2023-09-26 at 3.52.02 PM

المالية و"الائتلاف الوطني " النيابيتان تزوران "البترول الوطنية"

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-09-24 at 1.11.28 PM

الصفدي يلتقي وفداً من حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني

0L5A0436

العقبة: تربية الأعيان تناقش تحديات التعليم التقني والمهني

WhatsApp Image 2023-09-21 at 2.05.19 PM

الخلايلة يلتقي رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ المصري

WhatsApp Image 2023-09-20 at 2.08.12 PM

"البرلمانية الأردنية العُمانية" تبحث والرقيشي تعزيز العلاقات الثنائية

WhatsApp Image 2023-09-20 at 1.47.36 PM

"خارجية النواب" تبحث والسفير الهنغاري تعزيز التعاون الثنائي

WhatsApp Image 2023-09-19 at 3.10.35 PM

"البرلمانية الأردنية التونسية" تزور السفارة التونسية