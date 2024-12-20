وفاة النائب الأسبق مازن ملكاوي

واستذكر الصفدي مناقب المرحوم الملكاوي الذي كان مثالا للإخلاص والوطنية محباً لوطنه وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس الرابع عشر.
وتقدم الصفدي بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله سائلا لمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
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