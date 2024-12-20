وفاة النائب الأسبق مازن ملكاوي

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الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق مازن الملكاوي والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الخميس. اضافة اعلان





واستذكر الصفدي مناقب المرحوم الملكاوي الذي كان مثالا للإخلاص والوطنية محباً لوطنه وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس الرابع عشر.



وتقدم الصفدي بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله سائلا لمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.