وفد نيابي يطلع على احتياجات لواء غرب إربد

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه اللواء، وفي مقدمتها خطورة طريق البترول وطريق بيت يافا، وتأخر إنجاز مشروع الصرف الصحي، إلى جانب مجموعة من القضايا الخدمية الأخرى.
وأكد النواب، محمد بني ملحم، وإياد الجبريل، وخميس عطية، أن هذه الجولة تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، وتلمّس احتياجاتهم ميدانياً، والعمل على نقل مطالبهم للجهات الحكومية المختصة.
واستمع الوفد بحضور رئيس لجنة بلدية غرب إربد محمد القضاة، إلى مطالب الأهالي التي تركزت على تحسين وصيانة طريق البترول وتأهيل طريق بيت يافا وتعزيز الرقابة المرورية، إضافة إلى استكمال مشروع الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية للشوارع والطرق الزراعية.
وأكد النواب متابعة هذه المطالب مع الحكومة والوزارات المعنية، والعمل على إيجاد حلول تعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما جدد النواب، خلال لقائهم الأهالي، التأكيد على الالتفاف حول القيادة الهاشمية، مشيرين إلى أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "لا تعدو كونها صادرة عن شخص مأزوم"، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات لن تزيد الأردنيين إلا تمسكاً بمواقفهم الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه.
وقال مدير مكتب "إرادة" في إربد صهيب بني يونس إن أبناء اللواء عانوا طويلاً من تردي وضع الطرق الحيوية التي تربط عدداً من الألوية، مؤكداً أهمية الإسراع في استكمال مشروع الصرف الصحي الذي تأخر تنفيذه.
