إطلاق سيارات شيري رسمياً في الأردن ... ابتكارات تقنية متطورة وتجربة قيادة عالية الجودة

الوكيل الاخباري - تم الاعلان عن إطلاق سيارات شيري Chery - الشركة الصينية الرائدة في صناعة السيارات- رسمياً في الأردن، حيث ستكون "المركزية للوكالات التجارية " الوكيل الحصري لها في المملكة.

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وقد اشار المدير العام للشركة السيد احمد الخصاونة ان إطلاق شيري في الأردن يعد خطوة مهمة في استراتيجية التوسع العالمي لسيارات Chery ، والتي تصل حالياً إلى أكثر من 80 دولة مع قاعده عملاء تتجاوز 12.9 مليون .



ومنذ العام 1999 احتلت "المركزية" مركزا متقدما كشركة رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار،

كما و تمتلك و تدير المركزيه للوكالات التجارية بالاضافه لوكاله شيري سته وكالات عالميه ( "تويوتا" و"لكزس" وشاحنات "هينو" ودراجات وسكوترات "ياماها" وبدجت لتأجير السيارات وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل") .

ما يعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على ايجاد فرص استثمار و عمل للسوق المحلي مما ينعكس ايجابا على مسؤولية الشركة المركزية تجاه المجتمع المحلي بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعّالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.



ستوفر شيري 3 طرازات من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي المتطورة والصديقة للبيئة في الأردن وهي ؛ سيارة ARRIZO6 PRO، وسيارة TIGGO7 PRO MHEV، وسيارة TIGGO8 PRO الكهربائية الهجينة، حيث سيخوض محبي هذه العلامة تجربة قيادة لا مثيل لها رفيقة بالبيئة ومنخفضة الكربون، وذلك انسجاماً مع قيم الشركة الأساسية المتمثلة في "البيئة والتكنولوجيا والأسرة والرفقة"، إذ تلتزم شيري بمستقبل أخضر ومستدام، مما يجعلها تسرّع في تطوير الطاقة الجديدة والاتصال الذكي والتنقل المشترك والمنصات والأنظمة البيئية.



تجدر الإشارة إلى أن شيري حصلت على جائزه أفضل علامة تجارية صينية لصادرات سيارات الركاب لمدة 20 عاماً متتالية، وهو دليل على جودتها والاعتراف العالمي بها.



مع وصول شيري إلى الأردن، يمكن للعملاء أن يتوقعوا مجموعة متنوعة من السيارات عالية الجودة والمتقدمة تكنولوجياً، وستعمل "المركزية للوكالات التجارية"، على ضمان المبيعات الشاملة وخدمات ما بعد البيع ودعم الخدمة، مما يضمن تجربة مثيرة وسلسة.

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