الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع جل العلام الإسرائيلي

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا شرق طوباس

موسكو تفرض عقوبات على 347 شخصا من دول البلطيق

كتائب القسام تستهدف دبابة بقذيفة "الياسين 105" في مدينة حمد

طائرة أوكرانية مسيرة تصطدم بمبنى إداري في بيلغورود وتخلف إصابات

سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بقوة صهيونية في مدينة حمد

دفاع مدني شرق لبنان : شهيد و4 مصابين بالقصف الإسرائيلي على البقاع

القوات المسلحة: 5 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة

أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن يمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل

31184 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر

الثلاثاء، 12-03-2024 03:42 م

إطلاق سيارات شيري رسمياً في الأردن ... ابتكارات تقنية متطورة وتجربة قيادة عالية الجودة

WhatsApp Image 2024-03-12 at 3.43.02 PM


الوكيل الاخباري - تم الاعلان عن إطلاق سيارات شيري Chery - الشركة الصينية الرائدة في صناعة السيارات- رسمياً في الأردن، حيث ستكون "المركزية للوكالات التجارية " الوكيل الحصري لها في المملكة.

اضافة اعلان


وقد اشار المدير العام للشركة السيد احمد الخصاونة ان إطلاق شيري في الأردن يعد خطوة مهمة في استراتيجية التوسع العالمي لسيارات Chery ، والتي تصل حالياً إلى أكثر من 80 دولة مع قاعده عملاء تتجاوز 12.9 مليون .

ومنذ العام 1999 احتلت "المركزية" مركزا متقدما كشركة رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، 

كما و تمتلك و تدير المركزيه للوكالات التجارية بالاضافه لوكاله شيري سته وكالات عالميه ( "تويوتا" و"لكزس" وشاحنات "هينو" ودراجات وسكوترات "ياماها" وبدجت لتأجير السيارات  وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل") .

 

ما يعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على ايجاد فرص استثمار و عمل للسوق المحلي مما ينعكس ايجابا على مسؤولية الشركة المركزية تجاه المجتمع المحلي بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعّالة تعمل من أجل تحسين المجتمع. 


ستوفر شيري 3 طرازات من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي المتطورة والصديقة للبيئة في الأردن وهي ؛ سيارة ARRIZO6 PRO، وسيارة TIGGO7 PRO MHEV، وسيارة TIGGO8 PRO الكهربائية الهجينة، حيث سيخوض محبي هذه العلامة تجربة قيادة لا مثيل لها رفيقة بالبيئة ومنخفضة الكربون، وذلك انسجاماً مع قيم الشركة الأساسية المتمثلة في "البيئة والتكنولوجيا والأسرة والرفقة"، إذ تلتزم شيري بمستقبل أخضر ومستدام، مما يجعلها تسرّع في تطوير الطاقة الجديدة والاتصال الذكي والتنقل المشترك والمنصات والأنظمة البيئية. 


تجدر الإشارة إلى أن  شيري حصلت على جائزه أفضل علامة تجارية صينية لصادرات سيارات الركاب لمدة 20 عاماً متتالية، وهو دليل على جودتها والاعتراف العالمي بها.


مع وصول شيري إلى الأردن، يمكن للعملاء أن يتوقعوا مجموعة متنوعة من السيارات عالية الجودة والمتقدمة تكنولوجياً،  وستعمل "المركزية للوكالات التجارية"، على ضمان المبيعات الشاملة وخدمات ما بعد البيع ودعم الخدمة، مما يضمن تجربة مثيرة وسلسة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
430104038_906435368154910_2201159185233629824_n

شركة "جورامكو" تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات MRO Middle East 2024 بنجاح

8

"المركزية تويوتا" تعلن أسماء الأطفال الفائزين بالنسخة السابعة عشرة من مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام"

WhatsApp Image 2024-03-12 at 11.52.12 AM

شركة سنيورة للصناعات الغذائية تصدر سندات قرض بقيمة 80 مليون دولار أمريكي

305A9903

"المركزية ياماها" تدرّب السيدات على أساسيات التعامل مع حالات الطوارئ

WhatsApp Image 2024-03-11 at 10.05.13 AM

سامسونج للإلكترونيات تحصل على 75 تقديراً ضمن جوائز iF Design 2024

222

الملكية الأردنية توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع تكية أم علي

أخبار متعلقة
Bertelli02SWE24cm412

فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في رالي السويد

WhatsApp Image 2024-03-04 at 3.36.43 PM

بدعم تجاوز النصف مليون دينار .... زين تواصل دعمها لمبادرة "همتنا" لإعادة بناء مركز صحي غور المزرعة

2222

تجديد مذكرة التفاهم بين منصة زين للإبداع ومؤسسة ولي العهد

WhatsApp Image 2024-02-26 at 2.46.33 PM

كريم تطلق DineOut في الأردن: تجربة جديدة ونكهات استثنائية وخصومات كبيرة

WhatsApp Image 2024-02-25 at 2.36.39 PM

سيارات لكزس وتويوتا الأعلى اعتمادية بين العلامات التجارية العالمية وفقًا لدراسة جي دي باور 2024

11

"المركزية تويوتا" تطلق تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد سيارة الكروس أوفر العصرية والصديقة للبيئة في الأردن