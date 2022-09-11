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الأحد، 11-09-2022 10:32 ص

إطلاق منصة دووز DOOZ للسيارات: الموقع المتكامل للسيارات الجديدة والمستعملة المفحوصة من أوتوسكور مع خدمات الكترونية شاملة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة دووز لتكنولوجيا المعلومات عن الاطلاق الرسمي لمنصة دووز DOOZ، المتوفرة الآن كموقع الكتروني DOOZ.COM وكذلك متاحة للتنزيل كتطبيق على الأجهزة الذكية كافة، وهي منصة متكاملة تخدم كل من يرغب في شراء أو بيع السيارات في الأردن، سواء الجديدة أو المستعملة، من الوكلاء أو من المعارض في المدن أو في المنطقة الحرة.

وتعليقا على اطلاق منصة دووز، قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد أبو حمدة: "يأتي إطلاق منصة دووز DOOZ ضمن مسيرتنا في تمكين المستهلك الأردني، وتحديدا مشتري وبائعي السيارات في السوق الأردنية، فقد تم اطلاق هذه المنصة الالكترونية المتطورة، وهي بمثابة سوق افتراضي متكامل لشراء وبيع السيارات وما يتعلق بها من خدمات، وتتيح هذه المنصة استعراض السيارات المفحوصة والناجحة في نتائج الفحص من أوتوسكور، والبحث عنها بشكل تفصيلي وحسب ميزانية ورغبات وخيارات المشتري، والحصول على سعر البيع الواضح وبشكل شفاف، وكذلك استعراض خدمات التمويل والتأمين، وفي حالة بيع المستهلك لسيارته، يمكن استخدام خدمات المنصة لبيع السيارة المفحوصة بكل سهولة ويسر دون اضاعة الوقت والجهد وبشكل منظم ومريح يحفظ حقوق البائع والمشتري."

وتتميز السيارات المستعملة المعروضة على منصة دووز DOOZ بتوفر المعلومة الدقيقة حول حالتها من خلال عرض نتائج فحص مركز أوتوسكور، الذي يعتمد منهجية هندسية محددة وشفافة، ووسائل علمية متطورة، بحيث تعطي للمشتري معلومات متكاملة عن الحالة الفنية للسيارة، من خلال فحص متعدد يشمل كل انظمة السيارة ومكوناتها بشكل علمي وباستخدام وسائل ومعدات هندسية علمية دقيقة تعطي نتائج موضوعية.

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وتوفر منصة دووز DOOZ خدمات مميزة ومبتكرة وتقدم لأول مرة في السوق الأردني، مثل خدمة دووز بروDOOZ PRO والتي تتيح للعميل توكيل فريق دووز المختص بالقيام بكل مراحل عملية بيع السيارة، بدءا من فحصها

وتتيح منصة دووزDOOZ للمستهلك المشتري الوصول للمعارض الأهم على مستوى المملكة، التي يملكها نخبة تجار السيارات المرموقين من أصحاب الأسماء المعروفة، المهتمين ببناء تجارة راسخة عمادها الصدق والسمعة الطيبة من خلال توفير سيارات ذات جودة عالية. 

ومن الجدير بالذكر أن منصة دووز DOOZ تقدم حلول التمويل الميسرة ونسب منافسة من خلال بنك صفوة الإسلامي وبنك كابيتال، وكذلك توفر إمكانية شراء التأمين الشامل من خلال شركة سوليدارتي الأولى للتأمين، وذلك لتوفير أفضل وأسرع خدمة للمشتري السيارات في الأردن.


لمزيد من المعلومات يمكن الدخول لمنصة دووز من خلال الموقع: www.dooz.com أو تنزيل تطبيق DOOZ على كافة الأجهزة الذكية بنظامي IOS  و android.


 




 

 


 

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