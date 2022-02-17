الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 11:59 ص

ادفع قيمة مشترياتك من خلال هاتفك مع تطبيق "عربي موبي كاش" المتوفر عبر منصة AppGallery

Arabi-Mobicash


الوكيل الاخباري - تواصل منصة AppGallery من هواوي، التي تعدّ واحدة من أفضل 3 أسواق للتطبيقات على مستوى العالم مع أكثر من 580 مليون مستخدم نشط شهريًا عبر 170 دولة ومنطقة، تزويد المستخدمين في الأردن بالتطبيقات المحلية المتنوعة التي تسهّل حياتهم وتساعدهم في أداء أعمالهم اليومية.

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ومن هذه التطبيقات تطبيق الدفع من البنك العربي "عربي موبي كاش" Arabi Mobi Cash.


يتيح لك التطبيق المصمم خصيصًا للهواتف الذكية دفع قيمة مشترياتك لدى العديد من التجّار ومقدمي الخدمات المشاركين بالخدمة بكل سهولة وسرعة وأمان عبر هاتفك الذكي دون الحاجة لإبراز بطاقات الدفع والبطاقات الائتمانية من فيزا وماستركارد، وذلك عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتتم عملية الدفع بكل نجاح.

 

يمكنك الاشتراك بالخدمة دون الحاجة لمراجعة البنك من خلال تحميل التطبيق على هاتفك وإنشاء حساب ورقم سري خاص بك، ثم إضافة بيانات بطاقاتك البنكية.


يتوفر تطبيق "عربي موبي كاش" لدى أكثر من 1200 تاجر ومقدم للخدمات، كما يتيح لك الحصول على خصومات حصرية من قبل مجموعة واسعة من التجّار ومقدمي الخدمات في مختلف المجالات، إلى جانب الحصول على ضعف نقاط المكافآت ضمن برنامج "نقاط العربي" على دفعاتك.

 

ويوفر لك التطبيق أيضًا تقارير مفصلة لمختلف الفواتير التي تم دفعها وبخيارات عرض مختلفة، إلى جانب إمكانية استلام الفاتورة من التاجر ومعرفة تفاصيلها ودفعها بواسطة التطبيق دون الحاجة للتواجد الفعلي في موقع التاجر أو مقدم الخدمة.

 

وإلى جانب ذلك، يُعدّ التطبيق صديقًا للبيئة؛ إذ لا يوجد حاجة لطباعة الفواتير ورقيًا.


لا تتردد بتحميل تطبيق "عربي موبي كاش" من البنك العربي عبر AppGallery من هنا لتستمتع بخدمات دفعٍ مميزة وسلسة في جميع الأوقات.


 




 

 


 

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