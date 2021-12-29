الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

بعد الإجراءات السعودية.. الأوقاف: نتابع أي تحديث على إجراءات العمرة

وفاة مواطن غرقاً داخل بركة اسماك في اربد

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

العيسوي يلتقي بمجموعة من شيوخ ووجهاء البدول في لواء البتراء

تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون في الاردن

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

التربية تشكل لجنة لتحديث مواصفات أثاث المدارس

لمواجهة كورونا .. فلسطين تمدد حالة الطوارئ

التنمية : 20 ألف دينار قيمة دعم الجمعيات لعام 2021

الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي

الأربعاء، 29-12-2021 03:36 م

الأردنية للطيران أحد أكبر المساهمين في زيادة عدد المسافرين إلى مطار الملكة علياء الدولي خلال الفترة ما بين 2015-2019

WhatsApp Image 2021-12-29 at 3.21.42 PM


الوكيل الاخباري - بناءاً على التقرير الذي قدمه إتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) إلى مجموعة المطار الدولية (AIG) في يونيو 2021 وقام بتوزيعه عالميا ، أحتلت الشركة الأردنية للطيران أعلى النسب في زيادة عدد المسافرين إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأعوام مابين 2015-2019.

اضافة اعلان

 

وقد بين التقرير أن هنالك ثلاث شركات طيران كانت وراء هذه الزيادة وهذا النمو في عدد المسافرين من أبرزها الشركة الأردنية للطيران وريان إير والخطوط القطرية.


ومن الجدير بالذكر أن الأردنية للطيران هي شركة اردنية منذ العام 1999 تشغل رحلات جوية منتظمة الى كل من الكويت، جدة ، القاهرة ، دبي ، الشارقة ، شرم الشيخ وبغداد وبيروت ، اضافة الى الرحلات السياحية ومن أهمها الرحلات المجدولة الى معظم المطارات التركية والمصرية وبعض الدول الأوروبية .


وفي هذا السياق صرح الكابتن زهير الخشمان الرئيس التنفيذي للأردنية للطيران أن الشركة رغم كافة الأعباء المالية التي ترتبت من جراء جائحة كورونا خلال العامين الماضيين لكنها استطاعت المحافظة على استقرارها واعمالها واعداد الموظفين العاملين في مجموعة شركاتها وعددهم يتجاوز 850 موظف في مختلف المهن والتخصصات ، كما أن الخطط التوسعية للعام 2022 تهدف الى زيادة تشغيل شبكة الخطوط المنتظمة اضافة الى الرحلات المجدولة يترتب عليها زيادة اعداد القوى البشرية والعاملين المؤهلين في الشركة اضافة الى رفع مستويات وتطوير منظومة التدريب والتأهيل.


وكما يشار هنا أن الشركة الأردنية للطيران تساهم في الدخل القومي الإجمالي وموازنة الدولة بشكل مباشر او غير مباشر بما لايقل عن 25 بالألف من القيمة الإجمالية لموازنة الدولة.


وأن هذه النسب قابلة للزيادة في حال كان هناك المزيد من التسهيلات والدعم الوطني والحكومي لقطاع النقل الجوي بشكل عام وسواسيه بين الشركات العاملة في هذا القطاع .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Bespoke AirDresser BTS_main4

كيف يمكن لخزانة AirDresser إرضاء مجموعة واسعة من المستهلكين العالميين

Huawei - 29-12-2021

HUAWEI WiFi AX2: اتصال سريع وموثوق بشبكة Wi-Fi 6 للمنازل قريبًا في الأردن

Capital Bank Street Food Park- image

كابيتال بنك الراعي الرئيسي لمشروع Street Food Park الأول من نوعه في الأردن

GetAttachment

خدمات صيانة عامة في الأردن على السوق المفتوح

AB HQ

البنك العربي يجدد اتفاقية التعاون مع بنك الملابس الخيري

Samsung Levant Sponsor of FEEL KOREA 2021

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي ترعى فعاليات مهرجان Feel South Korea 2021