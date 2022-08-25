الخميس 25-08-2022
الوكيل الاخباري

تغيير موعد اعلان نتائج الشامل في المملكة

المياه: ضبط 3 اعتداءات في مناطق الشونة الجنوبية - صور

الخدمات الطبية: وقف استقبال المرضى في العيادات الخارجية بضاحية الأمير راشد لأسبوعين

ضريبة الدخل توضح الغاية من تحميل الفواتير على (تطبيق فواتيري)

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة إيرلندا

وفاتان و 18 إصابة بحادث لحافلة معتمرين عُمانيين في السعودية

انخفاض جديد على أسعار الحديد والاسمنت الخميس

100 شخص من مشاهير السوشيال ميديا قدموا إقراراتهم الضريبية

نقابة الأطباء: أطباء يصرفون أدوية لها علاقة بالإدمان تحت ضغط المرضى

تقرير دولي: الطلب على النفط مستمر لعقد قادم من الزمن على الأقل

الخميس، 25-08-2022 12:33 م

"الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية" يبحث تعزيز التعاون مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير

WhatsApp Image 2022-08-25 at 12.17.40 PM


الوكيل الإخباري - بحث الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربيةلجامعة الدول العربية، مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير آفاق العمل المشترك للارتقاء بصناعة المعارض والمؤتمرات، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الكبيرة للاتحاد في تطوير هذه الصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع سعادة سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومعاليعامر الفايز رئيس مجلس إدارة مجموعة العبدلي، والمهندس عامر أحمد الطراونة الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي، بحضور سعادة محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

اضافة اعلان


الارتقاء بقطاع المعارض
وأكد سعادة سيف محمد المدفع،أناللقاء مع شركة العبدلي يأتي في إطار حرص الاتحاد العربي للمعارض على التواصل المستمر مع مختلف الجهات والشركات والمنظمات المعنية الحكوميةوالخاصة، لاستشراف الخطط التطويرية التي من شأنها الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية كافة وتمكينه من مواصلة لعب دوره الأساسي في زيادة الدخل الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول العربية، ولا سيما أن قطاع المؤتمرات والمعارض يعد مساهما كبيرا في النمو الاقتصادي للدول ويمثل مصدرا مهما من مصادر الدخل الوطني، داعيا كافة الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في هذه الصناعة إلى الانضمام للاتحاد لتعزيز الخبرات الاحترافية وفتح آفاق وفرص تعاون بين الشركات لتحقيق التطلعات التجارية الاقتصادية لدولهم.

إنطلاقة نوعية
من جهته أعرب معاليعامر الفايز، عن ترحيبه بهذا اللقاء مؤكدا أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية يعد من المنظمات العربية الرائدة التي أسهمت بشكل كبير في تنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية، من خلال قطاع المعارض الذي يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن اللقاء يعد إنطلاقةنوعية نحو تعزيز الشراكات وإطلاق برامج وفعاليات تساهم في تطوير هذه الصناعة والارتقاء بها على مستوى المملكة الأردنية.


دعم الاقتصاد الوطني
من جانبه أشار سعادة محمود يوسف الجراح، إلى أن اللقاء يعكس الرغبة من الجانبين في تبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب لتعزيز جهودهما على صعيد تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم الفعاليات، للارتقاء بصناعة المعارض في المملكة الأردنية الهاشمية بالشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعميق دورها في التسويق للمنتج الأردني إلى الأسواق العالمية.


ويأتي هذا اللقاء على هامش انعقاد فعاليات المعرض العربي الأول الذي يعد منصة متميزة للعديد من القطاعات الاقتصادية، وملتقى لرجال الأعمال وهيئات تنمية التجارة وغرف التجارة والصناعة، حيث يشهد المعرض مشاركة العديد من الدول والاتحادات العربية، والذين يمثلون مجموعة واسعة من القطاعات الاستثمارية، كالزراعة ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والأثاث والمفروشات، والملابس والأزياء، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستلزمات الطبية، ومنتجات الحرف اليدوية، والعقار والإسكان، والسياحة العلاجية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Neo-QLED Final PIc 25-08-2022

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تدعو زبائنها للاستفادة من عروضها على موديلات محددة من أجهزة تلفاز NEO QLED 4K مع هدايا مميزة

ara

البنك العربي يكافئ عملاءه الطلبة الناجحين في التوجيهي

ca

كابيتال بنك ينظم ورشة توعوية لموظفيه بالتعاون مع دوك جو

Design_Galaxy_Flip_Fold_main2

سامسونج تتجاوز حدود الابتكار مع جالكسي Z Flip4 و Z Fold4

WhatsApp Image 2022-08-24 at 11.36.26 AM

فاخوري يرعى حفل تخريج الفوج الأول من "برنامج مهنتي صيف 2022"

image001

زين تدعم مبادرة تنظيف جوف البحر الأحمر بالتعاون مع “ProjectSea”

أخبار متعلقة
Image 2

’أبو خضر للسيارات‘ الوكيل الرسمي و الحصري لعلاماتي ’بيجو‘ و’ستروين‘في الأردن

كككككككككك

زين الشريك الاستراتيجي لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت

Untitled-1

بالرياضة الأكثر شعبية وللشباب الأصغر سنّاً ماكدونالدز الأردن تعلن عن انطلاق دوري ماكدونالدز للناشئين

Screen Shot 2022-08-14 at 9.24.01 AM

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق ثلاجة Bespoke العصرية في الأردن

كابيتال

كابيتال بنك يوقع أول صفقة تسهيلات قرض تجمع بنكي لمدة عام واحد وبقيمة 115 مليون دولار

5555555555555

اتفاقية تعاون تجمع "Blink"وشركة "نتورك انترناشيونال- الأردن" لتوفير خدمة جديدة