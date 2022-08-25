"الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية" يبحث تعزيز التعاون مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير

الوكيل الإخباري - بحث الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربيةلجامعة الدول العربية، مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير آفاق العمل المشترك للارتقاء بصناعة المعارض والمؤتمرات، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الكبيرة للاتحاد في تطوير هذه الصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سعادة سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومعاليعامر الفايز رئيس مجلس إدارة مجموعة العبدلي، والمهندس عامر أحمد الطراونة الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي، بحضور سعادة محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

اضافة اعلان



الارتقاء بقطاع المعارض

وأكد سعادة سيف محمد المدفع،أناللقاء مع شركة العبدلي يأتي في إطار حرص الاتحاد العربي للمعارض على التواصل المستمر مع مختلف الجهات والشركات والمنظمات المعنية الحكوميةوالخاصة، لاستشراف الخطط التطويرية التي من شأنها الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية كافة وتمكينه من مواصلة لعب دوره الأساسي في زيادة الدخل الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول العربية، ولا سيما أن قطاع المؤتمرات والمعارض يعد مساهما كبيرا في النمو الاقتصادي للدول ويمثل مصدرا مهما من مصادر الدخل الوطني، داعيا كافة الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في هذه الصناعة إلى الانضمام للاتحاد لتعزيز الخبرات الاحترافية وفتح آفاق وفرص تعاون بين الشركات لتحقيق التطلعات التجارية الاقتصادية لدولهم.



إنطلاقة نوعية

من جهته أعرب معاليعامر الفايز، عن ترحيبه بهذا اللقاء مؤكدا أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية يعد من المنظمات العربية الرائدة التي أسهمت بشكل كبير في تنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية، من خلال قطاع المعارض الذي يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن اللقاء يعد إنطلاقةنوعية نحو تعزيز الشراكات وإطلاق برامج وفعاليات تساهم في تطوير هذه الصناعة والارتقاء بها على مستوى المملكة الأردنية.



دعم الاقتصاد الوطني

من جانبه أشار سعادة محمود يوسف الجراح، إلى أن اللقاء يعكس الرغبة من الجانبين في تبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب لتعزيز جهودهما على صعيد تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم الفعاليات، للارتقاء بصناعة المعارض في المملكة الأردنية الهاشمية بالشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعميق دورها في التسويق للمنتج الأردني إلى الأسواق العالمية.



ويأتي هذا اللقاء على هامش انعقاد فعاليات المعرض العربي الأول الذي يعد منصة متميزة للعديد من القطاعات الاقتصادية، وملتقى لرجال الأعمال وهيئات تنمية التجارة وغرف التجارة والصناعة، حيث يشهد المعرض مشاركة العديد من الدول والاتحادات العربية، والذين يمثلون مجموعة واسعة من القطاعات الاستثمارية، كالزراعة ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والأثاث والمفروشات، والملابس والأزياء، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستلزمات الطبية، ومنتجات الحرف اليدوية، والعقار والإسكان، والسياحة العلاجية.