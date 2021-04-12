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الاردنية للطيران تهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان والاحتفال بالمئوية الاولى

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الإثنين، 12-04-2021 07:00 م

الاردنية للطيران تهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان والاحتفال بالمئوية الاولى

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الوكيل الاخباري - بمناسبة الاحتفال بالمئوية الاولى  للمملكة الاردنية الهاشمية و حلول شهر رمضان المبارك ترجمة الاردنية للطيران معايدتها في مطار الملكة علياء الدولي بأكتساء موظفيها بالزي العربي وتقديم الضيافة للمسافرين تعبيرًا منها عن ابتهاجها و فرحتها بهذه المناسبة الوطنية العظيمة والغاليه على قلب كل اردني و اردنية وقدمت الأردنية للطيران و تحت شعار ( كنا وما زلنا وسنبقى معه وبه إنا ماضون فلتشهد يا شجر الزيتون ) ممثلة بمالكها السيد" محمد الخشمان " وجميع العاملين فيها لمقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بالمئوية الأولى للمملكة و التي قطعها الأردن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة بكل عزيمة وثبات وقوة، وتمنت للأردن و لمقام صاحب الجلالة و ولي عهده الامين سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني متابعة مسيرة البناء والعطاء والانجاز والمحبة في المئوية الثانية بظل القيادة الهاشمية. 
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كما وهنأت الأردنية للطيران جلالته وأبناء الأردن الغالي كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركات، ضارعةً لله العلي القدير أن يرفع عن العالم في هذا الشهر الفضيل الوباء والبلاء .

 




 

 


 

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