البنك العربي أفضل بنك لخدمات التمويل التجاري في الشرق الأوسط للعام 2021

الوكيل الاخباري - منحت مجلة غلوبال فاينانس العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل بنك لخدمات التمويل التجاري" في الشرق الأوسط للعام 2021. حيث يعكس هذا التقدير ريادة البنك العربي على المستوى الإقليمي وقدراته الاستثنائية على تقديم أحدث الحلول المصرفية ومنتجات التمويل التجاري وتسخيرها لتلبية احتياجات عملائه المتجددة عبر مختلف القطاعات.

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وتم اختيار البنك لهذه الجائزة من قبل فريق المحررين المختصين في المجلة وذلك بناءً على آراء محللين مختصين من القطاع المالي والمصرفي وإداريين تنفيذيين من قطاع الشركات وخبراء في مجال التكنولوجيا. حيث مُنِح البنك العربي هذه الجائزة بناءً على مجموعة من معايير الأداء والتنظيم شملت حجم العمليات المصرفية ونطاق التغطية عالمياً ومستوى خدمة العملاء، بالإضافة إلى القدرات التنافسية والابتكار التكنولوجي.



ويعد هذا الإنجاز إضافة مميزة إلى سجل البنك العربي الحافل، وهو يعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية، بالإضافة إلى دور البنك المحوري في تعزيز عمليات التجارة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال تقديم خدمات وحلول مصرفية تواكب التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً. ويمتلك البنك العربي واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع عبر 5 قارات، إلى جانب معرفته الواسعة بالأسواق المحلية وخبرته العميقة في مجال خدمات التمويل التجاري مما يعزز قدرة البنك العربي على الاستجابة لمتطلبات عملائه المتجددة عبر الدول.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي كان قد حصل على العديد من الجوائز العالميّة خلال العام المنصرم، أبرزها جائزة أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط من مجلة "غلوبال فاينانس" وذلك للعام الخامس على التوالي إلى جانب مجموعة من الجوائز المرموقة على صعيد خدمات قطاع الشركات، شملت جائزة أفضل بنك في خدمات إدارة النقد في الشرق الأوسط من مجلة "غلوبال فاينانس" وجائزة أفضل بنك تمويل تجاري في الشرق الأوسط من مجلة "إيميا فاينانس" وجائزة أفضل بنك في مجال إدارة النقد في الشرق الأوسط من مجلة "غلوبال إنفستر" هذا بالإضافة الى جائزة أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية في الشرق الأوسط على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات من مجلة "غلوبال فاينانس".







