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السبت، 24-06-2023 12:20 م

البنك العربي "أفضل مؤسسة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية" في الأردن

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الوكيل الإخباري - منح اتحاد أسواق المال العربية بالتعاون مع مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس The Global Economics العالمية البنك العربي جائزة "أفضل مؤسسة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية" في الأردن للعام 2022.

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وجاء هذا التكريم خلال فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي استضافته مؤخراً سلطنة عمان ممثلة في بورصة مسقط. 

وقد تمّ اختيار البنك العربي لهذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم مختصة من المجلة والتي قامت بعملية جمع البيانات وتحليلها ومن ثم تقييم النتائج. واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت: إطار العمل ومعاييرالحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، والأداء الرئيسي لأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، والمبادرات التي تم تطبيقها، ومدى تحقيق معيار الاستدامة. 

ويعد حصول البنك العربي على هذه الجائزة إضافة مميزة إلى سجله الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك الريادية على صعيد الاستدامة و الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، ويعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على تطبيق هذه الممارسات التي تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي والمستدام في المجتمعات التي يتواجد بها البنك.  

 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي كان قد أطلق في أواخر العام الماضي إطار عمل للتمويل المستدام، كأول بنك في المملكة يقوم بإطلاق وتبني مثل هذا الإطار، وذلك بهدف دعم توجهات البنك على صعيد الاستدامة ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في أعماله.

كما أن البنك العربي كان أول بنك في المملكة، ومن بين أوائل المؤسسات المصرفية في المنطقة التي قامت بإطلاق تقارير استدامة سنوية وفقاً للمبادئ العالمية والممارسات الفضلى في هذا المجال، الأمر الذي يجسد حرص البنك العربي على مواصلة دوره الرائد ونهجه المؤسسي على صعيد التنمية المستدامة

 




 

 


 

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