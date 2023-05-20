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السبت، 20-05-2023 01:36 م

البنك العربي الراعي الماسي لمؤتمر أصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية

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الوكيل الإخباري - قدم البنك العربي رعايته الماسية لفعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية "الأردن أرض الفرص الواعدة للمستثمرين الدوليين" والذي أقيم في منطقة البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، وبتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع مجموعة رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية. 

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وشهد المؤتمر مشاركة 200 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين والمتخصصين بمختلف المجالات من الأردن والخارج إلى جانب نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية.  
وشكل المؤتمر، الذي عُقد على مدار يومين، فرصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات والمؤسسات الناطقة باللغة الفرنسية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سلّط الضوء على مجموعة واسعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية للعديد من الصناعات منها القطاع الزراعي والسياحي والصناعات الغذائية والمنسوجات والمواد الكيميائية والانشاءات والتعليم والتكنولوجيا وغيرها.

 

كما وفّر المؤتمر فرصة فريدة للمشاركين للتواصل مع أبرز رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الصناعات وتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات المتبادلة والتي تعود بالمصلحة لجميع الأطراف. 

وتأتي رعاية البنك العربي الماسية لهذا المؤتمر في إطار حرصه الدائم على دعم المبادرات والمؤتمرات الاقتصادية في المملكة والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة ودعم قطاعات الأعمال الحيوية وتعزيز نموها وتطورها بالشكل الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

 




 

 


 

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