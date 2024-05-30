البنك العربي اول بنك يفعّل خدمة اعتماد وتوثيق الهوية الوطنية الرقمية "سند" لتسيير خدماته المصرفية

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قام البنك العربي مؤخراً بتفعيل خدمة اعتماد وتوثيق الهوية الوطنية الرقمية "سند" الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ضمن عملية فتح الحساب الكترونياً. ويأتي ذلك في إطار حرص البنك المتواصل على تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتسهيل وصول العملاء إلى الخدمات المالية والمصرفية رقمياً ضمن أعلى درجات السرعة والآمان والفعالية.وفعّل البنك هذه الخدمة عبر تطبيقه للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد "عربي موبايل" بالتكامل مع منصة "سند"، المنظومة الوطنية الرسمية المعتمدة للخدمات الحكومية الرقمية والتوثيق الإلكتروني.وفي تعليقه على تفعيل هذه الخدمة قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "تشكل الآلية المستخدمة لاعتماد وتوثيق الهوية الرقمية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة خطوة رائدة تعكس الالتزام الراسخ للبنك العربي لمواكبة التطور الحاصل في القطاع المصرفي وتطوير البنية التحتية الرقمية، حيث يتجلى ذلك من خلال التكامل مع "سند" الصادر من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كجهة موثقة لتوفير مصادقة سلسة وآمنة.وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق "عربي موبايل" من البنك العربي يضم باقة واسعة من الحلول البنكية الرقمية التي تتيح لعملاء البنك إنجاز الكثير من المعاملات المصرفية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة والأمان. كما بإمكان الأفراد الراغبين في فتح حسابات لدى البنك العربي تحميل تطبيق "عربي موبايل" من خلال متاجر التطبيقات: آبل ستور، جوجل بلاي، أو هواوي آب جاليري واستخدام خيار "فتح حساب جديد" المتاح عبر التطبيق لإدخال البيانات المطلوبة وفتح حساب جديد لدى البنك العربي إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الفرع.