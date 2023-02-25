البنك العربي يدعم تطوير المحتوى التحضيري لتخصص شهادة المحاسب الإداري على منصة إدراك

الوكيل الإخباري -

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قدّم البنك العربي مؤخراً دعمه لمنصة إدراك، المنصة الإلكترونية العربية للتعليم المفتوح والتي تأسست بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا، وذلك بهدف تطوير محتوى تحضيري لاختبار شهادة تخصص المحاسب الإداري المعتمد (CMA) “Certified Management Accountant” ، وهي أحد التخصصات المهنية المعترف بها عالمياً في مجال المحاسبة والتي تدرّس على المنصة، والتي تصدر شهادتها من معهد المحاسبين العالميين “Institute of Management Accountants” في نيوجيرسي / الولايات المتحدة الأمريكية.ويأتي هذا التعاون مع منصة إدراك انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على دعم مجال التعليم، والتعلم الرقمي تحديداً، والمساهمة في تمكين الراغبين في تطوير معرفتهم ومساراتهم المهنية لاسيما في مجال المحاسبة، وذلك من خلال توفير الأدوات والحلول والمحتوى التعليمي والمعرفي المتخصص والذي يمكنهم من تعزيز ادراكهم للمفاهيم المحاسبية والمالية والإدارية والتحليلية بوسائل التعلم الرقمي الحديثة عبر الإنترنت.ويقدم هذا التخصص المهني معرفة شاملة عن جميع المتطلبات التي يجب على المتقدم لامتحان شهادة المحاسب الإداري المعتمد التعرف عليها، ليتمكن من اجتياز الامتحان، بالإضافة إلى محاسبة التكاليف وإعداد الموازنات التقديرية وقياس الأداء وأنظمة الرقابة الداخلية والإجراءات الرقابية وحوكمة الشركات وتحليل القوائم المالية وتطبيق مفاهيم إدارة التكلفة وإدارة سلسلة التوريد والميزانية وكيفية استخدام نظام التكاليف والتخطيط الاستراتيجي.ويتكون التخصص من ست دورات مجانية تغطي عدة مواضيع محاسبية ومالية، حيث سينّفذ البرنامج على مرحلتين ليتمكن المتعلمون من تعزيز مساراتهم المهنية في مجال المحاسبة.وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي التعليم والصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة ودعم الأيتام.