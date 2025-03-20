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البنك العربي يدعم فعاليات رمضانية للأطفال في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل

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البنك العربي
 
الخميس، 20-03-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، أقام البنك العربي مؤخراً إفطاراً جماعياً لـ 100 طفل في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل التابع للمؤسسة، وذلك ضمن مبادرات نهر الأردن لحماية الطفل والأسرة.

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شارك في هذه الفعالية 28 متطوعًا من موظفي البنك العربي وعائلاتهم، حيث تضمّن الإفطار عدة أنشطة تفاعلية فنية ورياضية مع الأطفال لنشر وزيادة المعرفة والوعي بالمفاهيم الرئيسة المتعلقة بحماية الطفل من الإساءة من خلال برنامج بيت صغير ومسرح الدمى "سلحوف" وغيرها من البرامج التفاعلية، كما تم تقديم وجبات الإفطار من سيدات مطبخ الكرمة التابع لمؤسسة نهر الأردن.


يشار إلى أن مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل تم إنشاؤه من قبل مؤسسة نهر الأردن في العام 2005 وذلك بهدف تحسين النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبيئية للطفل، حيث يتبنى المركز نموذجاً للخدمات الشاملة والمتكاملة لدمج السياق الثقافي والمجتمعي والأسري في عملية التغيير وتأمين الفرص الاقتصادية وسلامة الطفل، بالشراكة والتنسيق مع المجتمعات المحلية وشركاء وداعمي المؤسسة.


ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.

 
 
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