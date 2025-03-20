البنك العربي يدعم فعاليات رمضانية للأطفال في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل

الوكيل الإخباري- بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، أقام البنك العربي مؤخراً إفطاراً جماعياً لـ 100 طفل في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل التابع للمؤسسة، وذلك ضمن مبادرات نهر الأردن لحماية الطفل والأسرة.

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شارك في هذه الفعالية 28 متطوعًا من موظفي البنك العربي وعائلاتهم، حيث تضمّن الإفطار عدة أنشطة تفاعلية فنية ورياضية مع الأطفال لنشر وزيادة المعرفة والوعي بالمفاهيم الرئيسة المتعلقة بحماية الطفل من الإساءة من خلال برنامج بيت صغير ومسرح الدمى "سلحوف" وغيرها من البرامج التفاعلية، كما تم تقديم وجبات الإفطار من سيدات مطبخ الكرمة التابع لمؤسسة نهر الأردن.



يشار إلى أن مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل تم إنشاؤه من قبل مؤسسة نهر الأردن في العام 2005 وذلك بهدف تحسين النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبيئية للطفل، حيث يتبنى المركز نموذجاً للخدمات الشاملة والمتكاملة لدمج السياق الثقافي والمجتمعي والأسري في عملية التغيير وتأمين الفرص الاقتصادية وسلامة الطفل، بالشراكة والتنسيق مع المجتمعات المحلية وشركاء وداعمي المؤسسة.