البنك العربي يطلق برنامج تدريبي حول ريادة الأعمال المالية لطلبة الجامعات بالتعاون مع مؤسّسة إنجاز

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الوكيل الإخباري- أطلق البنك العربي ومؤسّسة إنجاز مؤخراً برنامج تدريبي بهدف تعزيز ورفع وعي طلاب الجامعات في عدة محافظات من المملكة في مجال ريادة الأعمال المالية، وذلك ضمن استراتيجية البنك العربي على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وجهوده في دعم فئة الشباب وتعزيز مهاراتهم الريادية. اضافة اعلان





ويهدف برنامج ريادة الأعمال المالية إلى تدريب أكثر من 600 طالب وطالبة في عدد من الجامعات الأردنية في شمال ووسط وجنوب المملكة، لتمكينهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة في مجال ريادة الأعمال المالية من خلال التعرف على أهم المفاهيم المتعلقة بهذا المجال، مثل تبني العقلية الريادية الإبداعية، بناء خطط عمل واستراتيجيات فعّالة، وفهم آليات تمويل المشاريع وجذب الاستثمارات. كما يركز البرنامج على تعليم الطّلبة كيفية بناء وقيادة فرق عمل قوية والتحقق من صحة السوق واكتساب العملاء وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات والتواصل مع خبراء الصناعة وتحقيق نمو مستدام واكتساب المهارات اللازمة لتحقيق النجاح.



ويتضمن البرنامج قيام مجموعة من المتطوعين المدربين والمؤهلين من أصحاب الخبرة في تأسيس المشاريع الريادية بتقديم جلسات وورش عمل حول ريادة الأعمال المالية وذلك لنقل خبراتهم العملية في هذا المجال للطلبة.



وفي تعليقها على هذه المبادرة، أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي، على أهمية هذا التعاون مع البنك العربي مؤكدة على أنه يعكس التزام المؤسستين بتطوير قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال المالية، وتمكينهم من النجاح في مساراتهم المهنية المستقبلية، سواء في ريادة الأعمال أو في القطاع المالي بشكل عام. وأضافت أن إطلاق هذا البرنامج قد جاء مواكباً للتطورات التي يشهدها العصر في ريادة الأعمال المالية للإسهام في تقليل الفجوة المعرفية لدى الطلبة في هذا المجال.



ويأتي دعم البنك العربي لهذا البرنامج في إطار حرص البنك المتواصل على دعم قطاع الشباب وبناء قدراتهم ورفدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل مما يعزز من فرصهم المستقبلية وقدرتهم على الالتحاق بسوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التطورات التي يشهدها العالم بشكل مضطرد.



