الساعتان جالاكسي Watch4 و Watch4 Classic تعيدان تشكيل تجربة الساعة الذكية

الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن طرح الساعتين جالاكسي Watch4 و Watch4 Classic اللتين تمثلان حقبة جديدة لابتكار الساعات الذكية، كما أنهما تنتميان إلى فئة الساعات الذكية الأولى التي تتميز باستخدام نظام التشغيل Wear الجديد المدعوم من سامسونج، والذي تم تطويره بالاشتراك مع غوغل، مع تجهيزهما بواجهة المستخدم One UI Watch الأسهل من سامسونج حتى الآن. وتم تعزيز سلسلة جالاكسي Watch4 بأداء متطور للأجهزة، لتوفر تجربة استخدام أكثر سلاسة وأفضل اتصال من أي نسخ سابقة. وقامت الشركة أيضاً بإعادة تصميم الساعتين الجديدتين بالكامل لتزويد مستخدميهما بأفضل الأدوات لإدارة الجوانب المتعلقة بصحتهم.



وقال الدكتور تي إم روه، رئيس ومدير قسم أعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونج للإلكترونيات: "لقد شهدنا قدراً هائلاً من النمو في سلسلة ساعات جالاكسي، حيث اكتشف المستهلكون الفوائد الصحية والراحة التي توفرها لهم الأجهزة القابلة للارتداء. إننا ندرك أن الطريق نحو التمتع بالصحة يختلف من شخص لآخر، لذلك قمنا ببناء مجموعة قوية من الخصائص المتعلقة بهذا الشأن، لمنح الأشخاص فهماً أعمق وقدراً أعلى من الفوائد للاستمتاع باللياقة العامة".



مجموعة الخصائص الصحية الأكثر تقدماً من سامسونج



تم تجهيز ساعات جالاكسي Watch4 بوحدة الاستشعار (BioActive) الرائدة من سامسونج، والتي تتميز بتصميم مدمج أصغر حجماً من دون التأثير على دقة القياس. وتستخدم الوحدة الجديدة التي تتكون من 3 مجسات في مجس واحد، شريحة واحدة فقط لتشغيل ثلاث من وحدات الاستشعار الصحية الأقوى بدقة متناهية، وهي: معدل ضربات القلب البصري، وتحليل القلب الكهربائي، والمقاومة الكهربائية الحيوية، لمساعدة المستخدمين على مراقبة ضغط الدم ، واكتشاف ضربات القلب غير المنتظمة (الرجفان الأذيني)، وقياس مستوى الأكسجين في الدم ، كما تستطيع هذه الساعات للمرة الأولى حساب تكوين أجسامهم . ويمكن لأداة قياس تكوين الجسم الجديدة كلياً أن تقدم للمستخدمين فهماً أعمق لصحتهم العامة ولياقتهم البدنية، مع تقديم قياسات مهمة أخرى تشمل كتلة العضلات والهيكل العظمي ومعدل الأيض الأساسي ونسبة الماء والدهون في الجسم. ويمكنك الآن التحقق بسهولة من تكوين جسمك من معصمك بالضغط على إصبعين فقط من أي مكان. وفي غضون 15 ثانية تقريباً، ستغطي وحدة الاستشعار في ساعتك 2,400 نقطة بيانات.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الساعات الذكية معززة بمجموعة من الخصائص المتعلقة بالصحة لتتبع أنشطتك اليومية وبث الحماسة في نفسك للوصول إلى أفضل حالاتك. ويمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من التدريبات المتخصصة، وخوض التحديات مع أصدقائك وأفراد عائلتك، أو حتى القيام بإعداد صالة ألعاب رياضية منزلية عن طريق توصيل ساعة جالاكسي Watch4 بتلفزيون سامسونج الذكي ، حيث تظهر أعداد السعرات الحرارية ومقاييس معدل ضربات القلب على الشاشة لتسهيل التتبع. وعندما تكون مستعداً للراحة بعد تمرين مكثف، تقدم سلسلة ساعات Watch4 صورة أكثر اكتمالاً لأنماط نومك، مع تزويدك بتفاصيل أكثر من قبل . ولا يمكنك اكتشاف أصوات الشخير فحسب، بل تستطيع أيضاً التعرف على مستوى الأكسجين في الدم عند النوم . وإلى جانب اكتشاف نتائج النوم المتقدمة، يمكن لساعة جالاكسي Watch4 أن تساعدك في الحصول على راحة أفضل.



تجربة الهاتف المحمول الأفضل مع واجهة المستخدم One UI Watch ونظام اتشغيل Wear المدعوم من سامسونج



من أهم السمات التي تميز منصة جالاكسي للساعات الذكية البساطة والسهولة والكفاءة، ومع إدخال واجهة One UI Watch الجديدة كلياً من سامسونج، ونظام التشغيل Wear المدعوم منها أيضاً، فقد نجحنا في جعل الساعة الذكية وتجربة جالاكسي أكثر سلاسة. وعن طريق استخدام هذه الواجهة، يتم تثبيت التطبيقات المتوافقة تلقائياً على ساعتك عند تنزيلها على هاتفك ، إلى جانب مزامنة إعداداتك المهمة، مثل تحديد ساعات عدم الإزعاج وحظر المتصلين على الفور. وهناك أيضاً خاصية التبديل التلقائي (Auto Switch) التي تدعم سماعات جالاكسي لتبديل الصوت بين هاتفك وساعتك حسب ضرورة الاستخدام. ويمكنك أيضاً التحكم بتجربة هاتفك المحمول بسهولة من خلال عناصر التحكم في الصوت والإطار والإيماءات عن طريق المساعد الافتراضي "بيكسباي" Bixby. ولتلقي المكالمات يكفي أن تقوم بتحرك ساعدك نحو الأعلى والأسفل مرتين، أو تدوير معصمك مرتين لعدم الرد، أو لرفض الإخطارات والتنبيهات.



وتمثل سلسلة جالاكسي Watch4 أيضاً الجيل الأول من الساعات الذكية التي تتميز باعتمادها على نظام التشغيل Wear المدعوم من سامسونج، وهو نظام أساسي جديد يرفع مستوى كافة جوانب تجربة الساعة الذكية. وتتيح لك هذه المنصة المتقدمة التي تم تطويرها بالتعاون بين سامسونج وغوغل الاستفادة من منظومة واسعة النطاق مباشرة من معصمك، مع إمكانية الاستفادة من تطبيقات غوغل الشائعة، مثل الخرائط وخدمات جالاكسي المفضلة، مثل Samsung Pay و SmartThings و Bixby. وتوفر المنصة الجديدة أيضاً دعماً لتطبيقات الطرف الثالث الرائدة، مثل Adidas Running و Calm و Strava و Spotify . وإلى جانب أجهزتنا المتقدمة وواجهة المستخدم الأسهل في فئتها، يمكنك الاستمتاع بتجارب متكاملة سلسة ومريحة مع سلسلة جالاكسي Watch4. وعلى سبيل المثال، تعمل البوصلة المدمجة المحسّنة مع خرائط غوغل لتسهيل وصولك إلى المناطق الجديدة التي تودّ استكشافها.



إضفاء الأداء القوي مباشرة على معصمك



تأتي هذه التجربة المذهلة مدعومة بترقيات جادة للأجهزة، بما في ذلك المعالج المحسن والشاشات الأوضح والذاكرة الأوسع. وتتميز سلسلة جالاكسي Watch4 باستخدام أول معالج 5 نانومتر في ساعة جالاكسي، مع الاعتماد على وحدة معالجة مركزية تكون أسرع بنسبة 20%، وذاكرة وصول عشوائي أكبر بنسبة 50%، ووحدة معالجة للرسومات أسرع بمعدل 10 أضعاف من الجيل السابق. وهذا يعني أن عمليات تحريك الشاشة وتعدد المهام على سلسلة ساعات جالاكسي Watch4 قد أصبحت سلسة وسهلة. وقمنا أيضاً بزيادة دقة الشاشة حتى 450 × 450 بكسل ، بحيث تكون الصور أعلى وضوحاً وأكثر تميزاً. وبفضل الذاكرة الرائعة التي تبلغ سعتها 16 غيغابايت، ستتوفر لديك مساحة تخزين كافية لتنزيل وتخزين التطبيقات والموسيقى والصور المفضلة لديك، مع الثقة التامة في الجانب المتعلق بالأمن، بفضل منصة الحماية "نوكس" Knox من سامسونج.

إن ريادة سامسونج في تقنية الشريحة الرقمية eSIM تمكّن المستخدمين من الاستمتاع بحرية لترك هواتفهم وراءهم من خلال مزامنة ساعتهم الذكية تلقائياً. وإدراكاً منا لأهمية استخدام بطارية موثوقة للساعة الذكية، سيكون لديك ما يصل إلى 40 ساعة من عمر البطارية، وهو مستوى يكفي جداً للحفاظ على الشحن حتى عند قيامك برحلة تخييم ليلية، إلى جانب الدعم من المعالج الأسرع والشاشة الأعلى دقة، والذاكرة الموسعة والميزات الصحية الأكثر تعقيداً. وعند ربط الساعة في الشاحن لمدة 30 دقيقة، ستحصل على مدة استخدام للبطارية تصل إلى 10 ساعات.



الأسعار والتوافر



تتوافر كل من ساعة جالاكسي Watch4 و Watch4 Classic للطلب المسبق في أسواق محددة بدءاً من 11 آب، وستكونان متاحتين في محلات التجزئة اعتباراً من 27 آب. وتظهر كلتا الساعتين بأشكال أنيقة ومميزة، مع علب أكثر رقة من الأجيال السابقة، إضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الأحزمة والأوجه بما يناسب أذواق المستخدمين، لتبدو ساعتك وكأنها صممت خصيصاً لك.

وتعد ساعة جالاكسي Watch4 خيارنا الحديث البسيط المصمم للاستخدامات المتنوعة طوال اليوم، حيث تأتي النسخة بحجم 40 و 44 ميليمتراً، وبسعر يبدأ من 249.99 دولار لإصدارات البلوتوث 299.99 دولار للنسخ التي تعمل بالجيل الثالث من تقنيات الربط اللاسلكية LTE. وعند الإطلاق، سيتوفر الإصدار بحجم 40 ميليمتراً بالألوان الأسود والفضي والذهبي الوردي، بينما سيتوفر الإصدار 44 ميليمتراً بالألوان الأسود والفضي والأخضر الخاص.



أما بالنسبة إلى المستخدمين الذين يبحثون عن تصميم ساعة ذكية متميزة وخالدة مع الإطار الدوار الذي حاز إعجاب الكثيرين، سيبدأ سعر ساعة جالاكسي Watch4 Classic من 349.99 دولار لإصدارات بلوتوث و 399.99 دولار للنسخ التي تستخدم الجيل الثالث من تقنيات الربط اللاسلكية LTE، وستكون متاحة بحجمين، وهما 42 و 46 ميليمتراً باللونين الأسود والفضي.

وسيطرح الإصدار الخاص المحدود لساعات جالاكسي Watch4 Classic من "توم براون" Thom Browne، والمطلي بمعدن الروديوم في أواخر سبتمبر.



ولمعرفة المزيد حول ساعات جالاكسي Watch4 يمكن زيارة الرابط: www.samsung.com/galaxy-watch4 والرابط التالي: www.samsung.com/galaxy-watch4-classic لمعرفة المزيد حول جالاكسي Watch4 Classic.



مواصفات الساعتين جالاكسي Watch4 و Watch4 Classic

جالاكسي Watch4 ساعة Watch4 Classic

اللون - 44 ملم: أسود، أخضر، فضي

- 40 ملم: أسود، ذهبي وردي، فضي - 46 ملم: أسود، فضي

- 42 ملم: أسود، فضي

الأبعاد والوزن علبة من الألمنيوم

- 44 ملم: 44.4 × 43.3 × 9.8 ملم، 30.3 غرام

- 40 ملم: 40.4 × 39.3 × 9.8 ملم، 25.9 غرام علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ

- 46 ملم: 45.5 × 45.5 × 11.0 ملم، 52 غرام

- 42 ملم: 41.5 × 41.5 × 11.2 ملم، 46.5 غرام

الشاشة - 44 ملم: 1.36 بوصة (34.6 ملم) شاشة 450×450 بكسل من نوع Super AMOLED بالألوان الكاملة في وضع التشغيل الدائم، زجاج Corning® Gorilla® Glass DX+

- 40 ملم: 1.19 بوصة (30.4 ملم) شاشة 396x396 بكسل من نوع Super AMOLED بالألوان الكاملة في وضع التشغيل الدائم على الشاشة، زجاج Corning® Gorilla® Glass DX+ - 46 ملم: 1.36 بوصة (34.6 ملم) شاشة 450×450 بكسل من نوع Super AMOLED بالألوان الكاملة في وضع التشغيل الدائم، زجاج Corning® Gorilla® Glass DX+

- 42 ملم: 1.19 بوصة (30 ملم) شاشة 396x396 بكسل من نوع Super AMOLED شاشة بالألوان الكاملة في وضع التشغيل الدائم على الشاشة، زجاج Corning® Gorilla® Glass DX+

المعالج Exynos W920 ثنائي النواة بتردد 1.18 غيغاهيرتز (5 نانومتر)

الذاكرة ذاكرة الوصول العشوائي 1.5 غيغا بايت + 16 غيغا بايت لمساحة التخزين الداخلية

البطارية 44 ملم / 46 ملم: 361 مللي أمبير، 40 مللي أمبير

42 ملم: 247 مللي أمبير (للشكل النموذجي)

الشحن اللاسلكي المستند إلى معيار الشحن العالمي WPC

نظام التشغيل نظام التشغيل Wear من سامسونج

واجهة المستخدم One UI Watch 3

المعالجات وحدة الاستشعار BioActive من سامسونج (معدل ضربات القلب البصري + تحليل القلب الكهربائي + تحليل المقاومة الكهربائية الحيوية)، مقياس التسارع، مقياس الضغط الجوي، مجسات السرعة الزاوية، وحدة استشعار المغناطيسية الأرضية، وحدة استشعار الضوء

الربط الشبكي LTE , Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

الديمومة 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

التوافق نظام أندرويد 6.0 أو أعلى مع أكثر من 1.5 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي



