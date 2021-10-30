السالم: 52.7مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك في الربع الثالث من العام الجاري

الوكيل الاخباري - كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، عن ارتفاع صافي أرباح البنك بعد الضريبة والمخصصات مع نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 80%، لتصل إلى 38.2 مليون دينار، وذلك بعد استبعاد كافة العمليات غير المتكررة ومن ضمنها ناتج عملية الاستحواذ على العمليات المصرفية لبنك عوده.

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لترتفع صافي أرباح البنك إلى 52.7 مليون دينار وبنسبة 162.7%.



كما شهدت إجمالي موجودات كابيتال بنك ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري وبنسبة 45% لتصل الى ما يقارب 4 مليار دينار، مقابل 2.7 مليار دينار كما في نهاية العام الماضي مما يعكس ثقة العملاء والمودعين في البنك.



وأكد السالم في بيان صحفي، أن كابيتال بنك واصل تسجيل أداء تشغيلي قوي، حيث بلغ صافي الدخل التشغيلي خلال الشهور التسعة الأولى قرابة 53.8مليون دينار،وبارتفاع نسبته 29%.

حيث أوضح السالم أن هذه النتائج الإيجابية تشير إلى أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح وتمثل إنجازاً جديداً تقربنا أكثر من تحقيق تطلعاتنا بأن نصبح في مقدمة البنوك الرائدة في المملكة.



وأظهرت الميزانية تحقيق كابيتال بنك لنتائج مالية قوية، حيث ارتفعت صافي التسهيلات الممنوحة للعملاء خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 41.7% لتصل قرابة 2 مليار دينار، مقارنة بـ 1.4 مليار دينار في كما في نهاية العام الماضي، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 48.3% لتبلغ مع نهاية أيلول 2.5 مليار دينار، بينما بلغت صافي إيرادات الفوائد ما مجموعه 72.9 مليون دينار مقارنة مع 50.6 مليون دينار في نهاية أيلول من العام 2020، وبارتفاع نسبته 44%.



فيما بلغ نسبة العائد على حقوق المساهمين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 13.8% من صافي الأرباح باستثناء الأرباح غير المتكررة.



وتطرقالسالم، إلى الإنجازات المتتالية التي حققتها مجموعة كابيتال بنك التي تضم إلى جانب كابيتال بنك كل من المصرف الأهلي العراقي، وشركة كابيتال للاستثمارات، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، والتي ساعدت على ترسيخ مكانة المجموعة وموقعها الرائد في القطاع المصرفي المحلي والإقليمي.

وأشار السالم إلى أن المصرف الأهلي العراقي وبعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء السعودي بفتح فرع له في المملكة العربية السعودية وتعيين يزيد أبو نيان رئيساً تنفيذياً له، سيعمل على دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والعراق والأردن، من خلال بناء شبكة من العلاقات المصرفية مع كبريات المؤسسات والشركات السعودية والعراقية والأردنية، وبما ينسجم مع استراتيجية المجموعة في التوسع والانتشار إقليمياً.



وبين السالم بأن فرع المصرف الأهلي العراقي في السعودية سيقدم قيمة مضافة كبيرة للشركات السعودية والعراقية من خلال تسهيل إرسال واستقبال الحوالات الداخلية والخارجية، ومنح التسهيلات الائتمانية، وتقديم خدمات التمويل التجاري، وذلك عبر الشبكة الواسعة من البنوك المراسلة التي يتعامل معها المصرف من خلال مجموعة كابيتال بنك، والتي تشكل بوابته إلى الاقتصادات الإقليمية.



كما أوضح السالم بأن شركة كابيتال للاستثمارات قد واصلت تحقيق نتائج إيجابية، حيث بلغت قيمة المحافظ المدارة من قبل الشركة 438 مليون دولار، وذلك لنهاية الربع الثالث من العام الجاري.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول: "يعكس الأداء المالي القوي والنتائج الإيجابية المتحققة على تركيزنا المتواصل على الارتقاء بتجارب عملائنا في كابيتال بنك، حيث استثمرنا في تطوير وتحسين حلولنا المصرفية ومنتجاتنا وخدماتنا إلى جانب العمل أيضاً على تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز من حالة الرضا لدى قاعدة عملائنا التي تشهد تنامياً مستمراً".



وكشف الغول، أن العمل جاري على استكمال إجراءات افتتاح البنك الرقمي المتكامل (Neo Bank) مع بداية العام المقبل2022، والذي سيقدم خدماته في السوقينالأردني والعراقي وفق أفضل معايير التكنولوجيا المالية، مما سيوفر الأسس المتينة والقوية لتقديم جيل أوسع من المنتجات والخدمات الرقمية المتطورة لقطاع الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، ويحدث تحولاً جذرياً في منظومة الخدمات المالية التقليدية.



وبحسب الغول، سوف يكونNeobankاول بنك رقمي متكامل يوفر لعملائه محطة مصرفية واحدة شاملة، من خلال تزويدهم بخدمات مصرفية متطورة، مثل فتح الحسابات الجديدة، والقيام بالعمليات المصرفية بكفاءة وسهولة أكبر، والقدرة على الوصول إلى الخدمات عبر الهاتف الذكي، وإدارة أموالهم والتحكم الكامل بقراراتهم المالية بسهولة ويسر.



كما أن البنك ماضٍ في دعمه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصل البنك مؤخراً على قرض من مؤسسة Proparco / الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية (DEG) بقيمة 75 مليون دولار لتمويل أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، مبيناً أن كابيتال بنك سيوظف هذا القرض في تمويل وتطوير محفظته للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المشاريع التي تديرها النساء، والشركات الناشئة والتقنيات المالية والشركات المملوكة للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقع خارج العاصمة عمّان.