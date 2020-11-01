الشركة المركزية تويوتا الراعي البلاتيني لمبادرة الأردن ضد السرطان

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة المركزية تويوتا عن تقديم رعايتها البلاتينية لمبادرة الأردن ضد السرطان، التي تنظمها مؤسسة الحسين للسرطان، بهدف جمع التبرعات لدعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.

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تتضمن المبادرة قيام مجموعة من المؤثرين والشخصيات المجتمعية بتسلق جبل أم الدامي، أعلى قمة في الأردن، وسيقوم كل عضو من أعضاء الفريق بجمع التبرعات من داعميه. وستوجه الشركة المركزية تويوتا تبرعها للمشارك غسان حلاوة، لدعمه في الوصول إلى المبلغ المراد تحقيقه.



وحول هذا الدعم، شكرت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، الشركة المركزية تويوتا على دعمها لمبادرة الأردن ضد السرطان، وأكدت على أهمية تشجيع كل عضو من أعضاء فريق الأردن ضد السرطان ليتمكنوا من جمع أكبر قدر من التبرعات التي ستمنح العديد من المرضى أفضل فرضة للعلاج.

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ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "الأردن ضدّ السرطان" انطلقت عام 2020 بمشاركة فريق مكّون من الإعلاميّين، ولاعبينرياضيّين، ومؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إنساني واحد وهو جمع التبرعات ودعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين، كما سيتخلل المبادرة تسلّق الفريق أعلى قمة في الأردن – جبل أم الدّامي.



