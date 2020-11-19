الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

موعد تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية - رابط

الوسط الطبي يفجع بوفاة الدكتور زياد الزعبي

بيان صادر عن مستشفى الجامعة الاردنية

القبض على مطلوب خطير بعد مقاومة شديدة بإربد

لجنة الأوبئة للوكيل : هذه العوامل تساعد على اتخاذ قرارات جديدة

مطالبة بتأجيل اقساط قروض البنوك الشهر الحالي والمقبل

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 3.7 مليون دينار

الصحة تكشف سبب تأخر صدور نتيجة فحص كورونا

الحواتمه في منصبه ولا صحة لتوليه وزارة الداخلية

الأرصاد تنشر تفاصيل تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي و تُحذر

الخميس، 19-11-2020 02:26 م

الشريك الاستراتيجي الصيني SDIC في البوتاس العربية يتبرع بمستلزمات وقاية طبية

WhatsApp Image 2020-11-19 at 2.25.55 PM


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، جمال الصرايرة، عن تبرع جديد للشريك الاستراتيجي الصيني شركة SDIC بمستلزمات طبية ووقائية من السوق الصيني بقيمة 100 ألف دينار للمجتمعات المحيطة في مصنع الشركة في غور الصافي.

اضافة اعلان

وبحسب الصرايرة، اشتملت هذه المستلزمات التي وصلت إلى أراضي المملكة اليوم الخميس على؛ 20 مولد أكسجين، 20 ألف قناع بلاستيكي واقٍ للوجه من العدوى الفيروسية والبكتيرية، 10 آلاف "افرهول" مع غطاء رأس للوقاية من الفيروسات يستخدم لمرة واحدة، إضافة إلى 3 آلاف علبة قفازات مطاطية، و10 آلاف مريول جراحي يستخدم لمرة واحدة.


وأعرب الصرايرة، عن شكره وتقديره لشركة SDIC الصينية الشريك الاستراتيجي في شركة البوتاس العربية لدعم المجتمعات المحيطة بمصانع الشركة في غور الصافي وتوفير المستلزمات والأدوات الوقائية لأبناء هذه المجتمعات إلى جانب موظفي الشركة، موضحاً أن هذا التبرع هو الثاني من نوعه الذي تقدمه شركة SDIC، حيث تبرع الشريك الصيني و"البوتاس العربية" في نيسان الماضي بمبلغ 1.2 مليون دولار لصالح وزارة الصحة الأردنية لشراء ونقل أدوات طبية من السوق الصيني، لتوفير الحماية للكوادر الطبية خط الدفاع الأول في معركة القضاء على هذا الوباء العالمي.

 

وشدد الصرايرة، على أن هذه التبرعات تعبر عن دعم الشريك الصيني الراسخ للأردن ولشركة البوتاس العربية لمجابهة هذا الوباء الذي تفشى في العالم بأسره.


تجدر الإشارة، إلى أن مساهمات "البوتاس العربية" لصندوق همّة وطن وحساب وزارة الصحة والمؤسسات الوطنية الأخرى والمجتمعات المحلية بلغت 30 مليون دينار، حيث جاءت هذه المساهمات في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

 


 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
MKT_WATCH-FIT_lifestyle-shot_female-with-pink_19-11-2020

ساعة Huawei WATCH FIT الجديدة تراقب تشبّع الأكسجين في الدم بنقرة واحدة

270f7e14-0795-469e-84e4-49c000b1edf0

منصّة زين للإبداع تُطلق فعالياتها في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020

WhatsApp Image 2020-11-18 at 1.32.13 PM

دل مونتي كافيه يطلق قائمة معجنات ومخبوزات بخيارات متنوعة في مستشفى العبدلي الطبي

watch-gt-2-pro-buy-now Picture

ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر الجديدة متوفرة الآن في الأردن

WhatsApp Image 2020-11-18 at 11.56.29 AM

الصرايرة: التوصية بتوزيع ٥٠ مليون دولار على الشركاء في شركة برومين الأردن

watch fit retail - 17-11-2020

خمسة أسباب تجعلنا نحب ساعة Huawei WATCH FIT الجديدة المتاحة الآن في السوق الأردني

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2020-11-18 at 11.56.29 AM

الصرايرة: التوصية بتوزيع ٥٠ مليون دولار على الشركاء في شركة برومين الأردن

WhatsApp Image 2020-10-24 at 10.18.23 AM

الصرايرة: البوتاس العربية من ضمن أفضل الشركات العالمية تعاملاً مع جائحة كورونا