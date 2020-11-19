الشريك الاستراتيجي الصيني SDIC في البوتاس العربية يتبرع بمستلزمات وقاية طبية

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، جمال الصرايرة، عن تبرع جديد للشريك الاستراتيجي الصيني شركة SDIC بمستلزمات طبية ووقائية من السوق الصيني بقيمة 100 ألف دينار للمجتمعات المحيطة في مصنع الشركة في غور الصافي.

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وبحسب الصرايرة، اشتملت هذه المستلزمات التي وصلت إلى أراضي المملكة اليوم الخميس على؛ 20 مولد أكسجين، 20 ألف قناع بلاستيكي واقٍ للوجه من العدوى الفيروسية والبكتيرية، 10 آلاف "افرهول" مع غطاء رأس للوقاية من الفيروسات يستخدم لمرة واحدة، إضافة إلى 3 آلاف علبة قفازات مطاطية، و10 آلاف مريول جراحي يستخدم لمرة واحدة.



وأعرب الصرايرة، عن شكره وتقديره لشركة SDIC الصينية الشريك الاستراتيجي في شركة البوتاس العربية لدعم المجتمعات المحيطة بمصانع الشركة في غور الصافي وتوفير المستلزمات والأدوات الوقائية لأبناء هذه المجتمعات إلى جانب موظفي الشركة، موضحاً أن هذا التبرع هو الثاني من نوعه الذي تقدمه شركة SDIC، حيث تبرع الشريك الصيني و"البوتاس العربية" في نيسان الماضي بمبلغ 1.2 مليون دولار لصالح وزارة الصحة الأردنية لشراء ونقل أدوات طبية من السوق الصيني، لتوفير الحماية للكوادر الطبية خط الدفاع الأول في معركة القضاء على هذا الوباء العالمي.

وشدد الصرايرة، على أن هذه التبرعات تعبر عن دعم الشريك الصيني الراسخ للأردن ولشركة البوتاس العربية لمجابهة هذا الوباء الذي تفشى في العالم بأسره.



تجدر الإشارة، إلى أن مساهمات "البوتاس العربية" لصندوق همّة وطن وحساب وزارة الصحة والمؤسسات الوطنية الأخرى والمجتمعات المحلية بلغت 30 مليون دينار، حيث جاءت هذه المساهمات في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.







