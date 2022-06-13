الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نشاط في حركة التوظيف بالقطاع السياحي

الملك يستقبل الحلبوسي ويؤكد متانة العلاقات الاردنية العراقية

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

قرابة 6.5 مليون مستخدم لفيسبوك في الأردن

الامن العام : فيديو انتحار الشاب بإحراق نفسه ليس في الاردن

تأجيل أقساط المستفيدين من صندوق الإئتمان العسكري لشهر حزيران الحالي

بلدية الجيزة تؤجل دفعات السلف المُستحقة على موظفيها

اطلاق حملة مشددة على المنشأت الغذائية والدوائية

تأجيل أقساط صندوق التنمية والتشغيل لشهري حزيران وتموز

البلبيسي: بدء علاج بعض مصابي كورونا بدواء فايزر Paxlovid

الإثنين، 13-06-2022 02:41 م

المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ترتقي إلى تصنيف جديد في (SCOPUS)

WhatsApp Image 2022-06-13 at 1.48.02 PM


الوكيل الإخباري - ارتقت المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات (JJCIT)، الموطنة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا من المرتبة 231 إلى 127 حسب التصنيف الصادر عن مؤسسة سكوبس المعني بفهرسة المجلات العالمية المتخصصة في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلوات، منتقلة بهذا من فئة Q4 إلى الحد الأعلى من  فئة Q3 ومقتربة من الفئة Q2، وبالرتبة المئينية 45%.

اضافة اعلان


هذا وتختصّ المجلة، التي تصدر بدعم من صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عام 2016 بنشر الأوراق العلمية البحثية الأصيلة عالية المستوى في جميع الجوانب والتقنيات المتعلقة بمجالات تكنولوجيا وهندسة الحاسوب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


 وترأس تحرير المجلة، التي تخضع حالياً لتقييم مؤسسة Clarivate Analytics تمهيدا لاعتمادها ضمن تصنيفاتها المعمول بها عالمياً، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء منذ شباط الماضي خلفا للأستاذ الدكتور أحمد حياصات. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capital Bank ADEX- image (1)

"مكتب أبوظبي للصادرات" يوقع اتفاقية تمويل مع "كابيتال بنك" لوضع الأطر المستقبلية لتنمية الصادرات الوطنية

newphoto

ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 الجديدة تجمع بين التقنيات المتطورة ولمسات الموضة العصرية وإليكم أبرز مزاياها

13-6Zzain

منصّة زين للإبداع تُقيم جلسة حوارية مع مسرّعة الأعمال العالمية “Techstars”

cfi

شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (سي أف أي الأردن) توقع اتفاقية رعاية مع إدارة مهرجان الفحيص في دورته الثلاثين

sumaya

ندوة تفاعلية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا حول السلامة المرورية

b8b2d048-5423-4c98-ac3b-bd1aa5b7c4a1

عودة قوية للأخوين الدلقموني ببطولة الأردن لسباقات السرعة

أخبار متعلقة
sumaya

ندوة تفاعلية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا حول السلامة المرورية