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الأحد، 18-12-2022 03:53 م

"المركزية تويوتا" تختتم العام بعرض مميز لعملائها في الأردن على هايلكس 2022

Hilux End of Year Campaign Visual


الوكيل الإخباري - فاجأت "المركزية تويوتا" عملائها في الأردن بمناسبة احتفالات نهاية العام بعرض مميز على سيارة تويوتا هايلكس طراز 2022 من فئة الدفع الرباعي، والتي تُعدّ من بين أفضل سيارات النقل الصغيرة وأقواها، فهي مميزةً بالنسبة للعديد من السائقين الذين يرغبون بسيارة قوية على الطرقات، ومناسبة للحمولة والنقل المتوسط.اضافة اعلان

تقدّم "المركزية تويوتا" هذا العرض المميز رغبةً منها بمشاركة عملائها أجواء البهجة والاحتفال بالعام الجديد، إذ يمكن اقتناء سيارة هايلكس2022المميزة حتى نهاية العام بدفعة أولية نسبتها 50%؛مستفيدًا من ميزة التمويل الداخليالمباشر من الشركةالتي توفّر أقساطًا ميسّرة على مدة 24 شهرًا وبنسبة فائدة 0% -بما يتوافق مع الشروط والأحكام - ما يجعل امتلاك سيارة الدفع الرباعي هذهأمرًا سهلًا ومُيسَّرًا للعديد من الراغبين بتجربة قيادة فريدة من نوعها مع فئة البيك أب الأكثر مبيعًا في الأردن.
تنفرد تويوتا هايلكس2022بمظهرها الفريد والقوي الذي يعكس متانتها على الطرقات، وتتسم السيارة بالاعتمادية والموثوقية، وسهولة الاستخدام وسلاسة الأداء على مختلف التضاريس، ومتانتها حين يتعلق الأمر بالحمولة المتوسطة، كما أنها تأتي بقوة 148 حصان،وناقل حركة يدوي ذي 6 سرعات لتوفر لك أداءً انسيابًا أثناء القيادة، لكنها تُعدّ صديقة للبيئة بفضل الكفاءة العالية في استهلاك الوقود بسبب نظام المسار المشترك لحقن الوقود في محركات الديزل.
يضمن نظام التحكم في ثبات السيارة (VSC)عدم انزلاق تويوتا هايلكس 2022 عند الانعطاف. وتضم السيارة أيضًانظام المساعدة في بداية صعود المرتفعات (HAC) الذي يمنع رجوع السيارة إلى الخلف عند بدء الصعود إلى مرتفع حاد أو زلق، والعديد من الميزات الأخرى الداخلية والخارجية التي تجعلها الاختيار الأمثل للراغبين باقتناء سيارة قوية ومتينة، بالإضافة إلى قطع غيار السيارة التي توفّرها "المركزية تويوتا" بأسعار مناسبة، وضمان أعلى قيمة عند إعادة بيع السيارة.
بإمكان المهتمين بسيارة تويوتا هايلكس2022زيارة معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة بالعاصمة عمّان، أو الاتصال على الرقم:  06-5508058 لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا العرض المميز.

 




 

 


 

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