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المركزية تويوتا توفّر عرضًا خاصًا على التمويل الداخلي إضافة إلى خدمتها الدائمة لاستبدال السيارات من أي نوع بسيارة تويوتا جديدة بأعلى المواصفات والمقاييس

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المركزية تويوتا
الإثنين، 02-09-2024 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت المركزية تويوتا عن توفير عرض خاص على التمويل الداخلي لشراء سيارات تويوتا كامري 2024، وتويوتا سي إتش آر 2023، وتويوتا كورولا كروس 2024، وتويوتا يارس 2023، وتويوتا هايلاندر 2023، بتمويلٍ داخلي؛ إلى جانب خدمتها المتوفّرة دائمًا في معرضها، والتي تتيح للجميع فرصة استبدال سياراتهم من أي نوع بسيارة تويوتا جديدة بأعلى المواصفات والمقاييس، تطبق الشروط والأحكام. 

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بشراء السيارة من "المركزية تويوتا"، الوكيل المعتمد لسيارات تويوتا في الأردن، سيستفيد العملاء من فرصة التمويل الداخلي للطرازات المختارة دون وساطة البنوك ودون فوائد على مدى عاميْن، مع دفعة أولى تبدأ من 40% فقط من قيمة السيارة. وإضافة إلى أعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية، سيحصل المستفيدون من الحملة على كفالة مصنعية 3 أعوام أو 100,000 كم (أيهما أسبق)، وكفالة على بطارية الهايبرد لمدة سبعة أعوام أو لمسافة 120,000 كيلومتر (أيهما أسبق)، فضلًا عن خدمات ما بعد البيع المميزة، وقطع الغيار الأصلية المكفولة بأسعار تنافسية، والصيانة على يد أمهر الفنيين في خمسة مراكز، من ضمنها أكبر مركز للصيانة في البيادر ومركز آخر في ماركا. 


يضمن معرض المركزية تويوتا وجود سيارات تناسب جميع عملائها وتلبي متطلباتهم المختلفة؛ سواءً من نوع السيدان والسيدان المرتفعة، أو فئتي الدفع الرباعي والكروس أوفر، وكذلك فئة المايلد هايبرد، ويضم المعرض فريقًا يتمتع بخبرة واسعة للمساعدة في اختيار السيارة الأمثل بما يتناسب مع الاحتياجات الشخصية. 


بإمكان المهتمين زيارة معرض المركزية تويوتا في شارع مكة للتعرف إلى هذه السيارة المميزة، أو التواصل عبر الرقم: 065508065 لمعرفة المزيد عنها أو عن سيارات تويوتا الأخرى. وللبقاء على اطّلاع بآخر أخبار الشركة ومستجداتها وأحدث فعالياتها وشراكاتها في مختلف المجالات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام  ويوتيوب

 
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