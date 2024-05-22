المركزية للتجارة والمركبات تقدم عروضًا مميزة على التمويل الداخلي لسياراتها دون فوائد

الوكيل الاخباري - تقدم الشركة المركزية للتجارة والمركبات؛ الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس في الأردن، عروضًا مميزة على التمويل الداخلي لشراء سيارات لكزس وتويوتا من معارضها؛ لتوفِّر للعملاء القوة والمتانة والاعتمادية والقيمة العالية عند إعادة البيع ضمن تجربة متكاملة تحت سقف واحد.

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يوفّر العرض سيارات تويوتا هايلاندر 2023، وتويوتا سي إتش آر 2023، وتويوتا كورولا كروس 2023، وتويوتا كامري 2023 و2024، وتويوتا يارس 2023 بدفعة مقدّمة نسبتها 40% وتقسيط باقي الدفعات على فترة 24 شهرًا دون فائدة، بالإضافة إلى الحصول على كفالة على بطارية الهايبرد لفترة 7 أعوام أو مسافة 120000 كيلومتر أيهما أسبق، وكفالة مصنعية لفترة 3 أعوام أو مسافة 100000 كيلومتر أيهما أسبق -تطبق الشروط والأحكام.



إضافة إلى ذلك، يوفّر العرض سيارة لكزس آر إكس 2024 بدفعة مُقدّمة 50% مع إمكانية تقسيط باقي الدفعات على فترة 24 شهرًا دون فائدة، بالإضافة إلى الحصول على كفالة على بطارية الهايبرد لفترة 7 أعوام أو مسافة 150000 كيلومتر أيهما أسبق، وكفالة مصنعية لفترة 4 أعوام أو مسافة 100000 كيلومتر أيهما أسبق.



تجمع سيارة تويوتا هايلاندر (قوة 240 حصانًا، وعزم 430 نيوتن- متر) بين التصميم الأنيق والمتطوّر ومتانة سيارة الدفّع الكلّي، كما توفر للسائق عدة أوضاع للقيادة ليختار منها ما يلائمه. ومع التقنيات الحديثة والمبتكرة في السيارة، تصبح قيادتها أكثر متعة من أي وقت مضى، خاصة على الطرقات السريعة.



ومع سيارة تويوتا سي إتش آر (قوة 165 حصانًا، وعزم 142 نيوتن- متر)، تُختَبَر الكفاءة الحقيقة في توفير استهلاك الوقود والقدرة الاستثنائية على القيادة بفضل محرّكها رباعي الأسطوانات، والمُعزّز بنظام توقيت الصمّام المتغيّر الذكي، إلى جانب ناقل الحركة المتغيّر المستمر بخاصية التحكم الكهربائي.



وتوفّر سيارة تويوتا كورولا كروس (قوة 168 حصانًا، وعزم 142 نيوتن- متر) فرصة الانطلاق برحلة جديدة مذهلة مليئة بالثقة والسيطرة بفضل محركها وتصميمها الخارجي الأنيق والعصري، والمساحة الداخلية الواسعة التي تناسب كل الاحتياجات، والتقنيات المميزة التي تجعل القيادة مليئة بالسعادة وراحة البال.



أمّا سيارة تويوتا كامري (قوة 208 حصان، وعزم 213 نيوتن- متر)، فهي مزوّدة بمنصة توليد ومجموعة نقل حركة قادرة على تسريع المحرك الكهربائي والتغيير السلس والتوجيه الرشيق والكفاءة المتميزة في استهلاك الوقود من نظام الهايبرد، بالإضافة إلى دعمها قيادة معزَّزة بالأمان، وأنظمة تقنية تزيد تجربتها رفاهية.



وتجمع تويوتا يارس (قوة 106 حصان، وعزم 138 نيوتن- متر)، الجودة بقوة التحمل والاعتمادية، وتتزوّد بمحرك معزّزٍ بناقل الحركة المتغير المستمر، مما يجعلها توفّر تسارعًا قويًا وسلسًا في بداية الانطلاق، وتسارعًا هادئًا وفاعلًا مع السرعات العالية، وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.



وتتخطى لكزس آر إكس (قوة 247 حصانًا، وعزم 239 نيوتن- متر) كُل ما هو عادي، لتجعل القيادة على مختلف التضاريس أكثر سهولة ولتقدم تصميمًا يلفت الأنظار على كل طريق؛ إذ يجمع تصميمها الخارجي بين الحداثة والأناقة، وتُبرزه مصابيح LED الأمامية الثلاثية الأكثر حدة ذات الترتيب الأفقي، وتكمّله إطارات الألمنيوم المعدنية المتميزة بقياس 21 بوصة.



يُعدّ شراء السيارة من الوكيل الرسمي الخيار الأفضل نظرًا لمصداقيته المطلقة وشفافيته وخبرته في المجال؛ إذ توفّر كلٌ من "المركزية لكزس" و"المركزية تويوتا" أفضل خدمات ما بعد البيع التي تشمل خدمات الصيانة والتصليح على يد أمهر الفنيين في أكبر مركزٍ للصيانة في المملكة في البيادر، بالإضافة إلى مركز صيانة آخر في ماركا، وقطع الغيار الأصلية المتوفرة بأفضل الأسعار في خمسة مراكز موزَّعة في المملكة، وأجهزة تفقّد بطاريات الهايبرد، ومُلحقات السيارات، فضلًا عن إمكانية استبدال السيارات الحالية بأخرى حديثة، وتوفير قسم السيارات المستعملة المضمونة من المركزية.



بإمكان المهتمين بالاطّلاع على العروض أولًا بأول ومعرفة المزيد من التفاصيل حول أنشطة "مجموعة المركزية" وأعمالها الاتّصال على رقم الهاتف: 065508080، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وإنستغرام.

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