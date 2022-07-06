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الأربعاء، 06-07-2022 01:19 م

بالتعاون مع "فيزا" بنك الإسكان يطلق حملة ترويجية لبطاقاته الائتمانيةمع جوائز لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™️

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الوكيل الإخباري - أطلق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – بالتعاون مع شركة فيزا العالمية حملة ترويجية لبطاقاته الائتمانية بعنوان "بنك الإسكان جوول وفعل" بحيث يتيح لعملائه فرصاً للفوز بباقة منوعة من الجوائز القيمة أبرزها حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™️.

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ويسعى البنك من خلال هذه الحملة إلى تشجيع العملاء الحاليين والجدد على إصدار واستخدام بطاقات بنك الإسكان الائتمانية فيزا كوسيلة سهلة عند تنفيذ مشترياتهم عبر نقاط البيع المحلية والدولية وعبر الإنترنت وتقديم قيمة أفضل خلال تسوقهم لدى أي من المحلات المشمولة بالحملة بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.


وتستمر حملة حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™️خلال الفترة من 4/7/2022 وحتى 29/9/2022، بحيث يتأهل العميل عند قيامه بحركات شرائية بواسطة بطاقة فيزا الائتمانية للحصول على فرصة لربحرحلة مدفوعة التكاليف ستكون من نصيب 8 رابحين، لكل رابح تذكرتين الأولى له والثانية لشخص من اختيارهلحضـور مباريات مختارة لكأس العالم في قطر من الدور الأول ودور 16 وأهمها الربع نهائية والمباراة النهائية.
كما أطلق البنك حملة الجوائز العينية التي تمنح العملاء فرصاً للفوز بجهاز تلفاز ذكي عند قيامهم بـحركات شراء بواسطة بطاقات فيزا الائتمانية خلال الفترة من 4/7/2022 وحتى 20/11/2022.


وتجدر الإشارة إلى أن بطاقات بنك الإسكان الائتمانية التي تم تصميمها لتمنح العملاء المرونة المالية والقوة الشرائية التي تتناسب مع احتياجاتهم أينما كانوا وبأي وقت، تتمتع بمجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إمكانية السحب النقدي بواسطة البطاقة وبنسبة 100% من قيمة السقف محلياً وعالمياً، والشراء عبر الانترنت بأمان وسهولة، وتقسيط المشتريات بفائدة 0%، إضافة إلى الحصول على العديد من عروض السفر الحصرية، والاشتراك تلقائياً ببرنامج إسكان كوينزIskan Coins للحصول على العديد من المكافآت، والاستفادة من برنامج Iskan Gain.

 




 

 


 

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