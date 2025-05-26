بحضور شخصيات مرموقة.. انطلاق رسمي لوكالة AUX في مصر بقيادة جوهرة المملكة الأردنية

الوكيل الإخباري- في خطوة استراتيجية تعكس عمق التعاون الاقتصادي العربي وتعزز العلاقات التجارية بين الأردن ومصر، أقامت شركة جوهرة المملكة الأردنية، الوكيل الحصري والمعتمد لمكيفات AUX العالمية، حفلًا مهيبًا في القاهرة بمناسبة الإطلاق الرسمي لوكالة مكيفات AUX في السوق المصري.



وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة، بحضور نخبة من رجال الأعمال الأردنيين والمصريين، وممثلي وسائل الإعلام، وخبراء في قطاع التكييف والتبريد، إلى جانب الشركاء المحليين والموزعين المحتملين. وشكّل الحدث انطلاقة قوية تؤسس لمرحلة جديدة من التوسع الإقليمي لعلامة AUX تحت إشراف شركة جوهرة المملكة، التي تتمتع بخبرة واسعة في السوق الأردني والخليجي.



رؤية عربية لنقل التكنولوجيا وتعزيز السوق المحلي



خلال الحفل، قدّم المدير العام لشركة جوهرة المملكة، كلمة ترحيبية أكد فيها أن دخول السوق المصري هو امتداد طبيعي لنجاحات الشركة في الأردن ودول الجوار، مشيرًا إلى أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، نظرًا لحجمها السكاني، وتنوع مناخها، وارتفاع الطلب على أجهزة التكييف الموثوقة وذات الكفاءة العالية.



وقال في كلمته: "نحن فخورون بإطلاق وكالة AUX في مصر، تحت مظلة شركتنا الأردنية، في خطوة نراها بداية لشراكة ناجحة مبنية على الجودة، والخدمة الممتازة، والدعم الفني المستمر. هدفنا ليس فقط البيع، بل بناء ثقة طويلة الأمد مع السوق المصري."



AUX: تكنولوجيا عالمية تلائم السوق العربي



تُعد AUX واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في العالم في مجال التكييف، حيث تصدّر منتجاتها لأكثر من 100 دولة. وتتميز أجهزة التكييف من AUX بتقنيات متقدمة موفرة للطاقة، ومواصفات ذكية، وتصاميم عصرية تلائم المنازل والمؤسسات على حد سواء.



وقد تخلل الحفل عرض شامل لأحدث المنتجات، واستعراض قدرات أجهزة AUX في التبريد والتدفئة، مع التركيز على الحلول الذكية، مثل التحكم عبر الهاتف، واستهلاك الطاقة المنخفض، والتشغيل الهادئ، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في المنازل، المكاتب، والفنادق.



خطة توسع طموحة وخدمات ما بعد البيع بمعايير عالمية



أعلنت شركة جوهرة المملكة خلال الحفل عن خطة توسع طموحة تشمل فتح شبكة من الموزعين المعتمدين في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة وخدمة عملاء مدعومة بفِرق فنية مدربة وفق أعلى المعايير الدولية. وتهدف الخطة إلى تقديم تجربة متكاملة للعميل المصري، تجمع بين جودة المنتج وسرعة الاستجابة والدعم المستمر.



تكريم الشركاء واستعراض النجاحات الإقليمية



في نهاية الحفل، تم تكريم مجموعة من الشركاء الذين ساهموا في دعم الانطلاقة في السوق المصري، إلى جانب استعراض مسيرة نجاح شركة جوهرة المملكة في الأردن، حيث تمكنت من ترسيخ اسمها كشركة رائدة في مجال الأجهزة الكهربائية وحلول التكييف.



عن شركة جوهرة المملكة – الأردن



شركة جوهرة المملكة هي شركة أردنية رائدة تأسست بهدف تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة في قطاع الأجهزة الكهربائية وأنظمة التكييف، وتعمل على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية. تؤمن الشركة بأهمية التوسع الإقليمي المدروس، وتضع رضا العميل وجودة الخدمة على رأس أولوياتها في كل سوق تدخل إليه.

اضافة اعلان