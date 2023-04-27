برنامج المحاسبة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحصل على الاعتماد الدولي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA

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حصل قسم المحاسبة في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على اعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية(ACCA – Association of Certified Chartered Accountants) ، لتكون بذلك أول جامعة في الأردن ، وضمن عدد محدود من الجامعات على مستوى الشرق الأوسط التي تحصل على هذا الاعتماد الدولي.وتأتي أهمية هذا الإعتماد أن طلبة قسم المحاسبة في الجامعة سوف يتمتعون بإعفائهم من اجتياز 7 مواد من أصل 13 مادة، وهو عدد المواد المطلوبة لاجتياز امتحان ACCA والذي يؤهلهم للعمل كمحاسبين قانونيين في جميع أنحاء العالم. كما تزود هذه الشهادة خريجي تخصص المحاسبة بالمهارات والمعرفة والقيم اللازمة للحصول على وظائف ناجحة وقيادية في المؤسسات والشركات التي يتطلعون للعمل بها مستقبلاً.و يأتي هذا الانجاز ضمن سعي الجامعة والكلية الدؤوب للوصول الى العالمية من خلال تقديم تعليم عال متميز، حيث يعتبر الحصول على اعتماد ACCA دليلاً على قوة برنامج المحاسبة على مستوى البكالوريوس والماجستير ومواءمته للمعايير الدولية، ومساهمته في تطوير منظومة التعليم الجامعي ومواكبة التطور الوظيفي في العالم ، والسعي لإعداد قادة الريادة والابتكار على المستوى العالمي، ومشاركته في صناعة ثورة التكنولوجيا المالية و طرح الابتكارات التكنولوجية التي تهدف إلى تغيير طريقة ممارسة الأعمال.وترتكز جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) التي تأسست عام 1904 ، والتي تُعد المؤسسة الرائدة عالمياً في مجال معايير الإبلاغ المالي الدولي IFRS، على المحاسبة من جانب دولي يتبع معايير المحاسبة الدولية المطبقة في الأردن والعديد من الدول حول العالم كالدول الأوروبية والتي تدرس مساقات قسم المحاسبة استناداً على هذه المعايير، ولا ترتكز على معايير المحاسبة الأمريكية فقط كما هو الحال في شهادة المحاسب القانوني CPA .وجدير بالذكر، أن كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال قد حصلت على الاعتماد الدولي AACSB عام 2020 ، كما حصل قسم التسويق الالكتروني والتواصل الاجتماعي في الكلية على اعتماد معهد تشارترد للتسويق Chartered Institute of Marketing – CIM لبرامج البكالوريوس والماجستير فيها، نهاية العام الماضي.