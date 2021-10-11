بروباركو الفرنسية و دي آي جي الإلمانية يقرضان كابيتال بنك 75 مليون دولار

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة Proparco / الذراع الإستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية (DEG) ، عن شراكتهما مع كابيتال بنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن.

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وبموجب الشراكة الجديدة ستقوم كل من المؤسسة الفرنسية Proparco ونظيرتها الألمانية بتمويل محفظة قروضالشركات الصغيرة والمتوسطة في كابيتال بنك بتقديم قرض قيمته 75 مليون دولار.



وكابيتال بنك هو أحد العملاء الحاليين للوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2010 ، وهي شراكة تم تمديدها أكثر بتوقيع ضمان تمويل التجارة بين المصرف الأهلي العراقي ، التابع لكابيتال بنك ، وبروباركو في تموز الماضي.



وسيسهم القرض المقدم من Proparco (حتى 50 مليون دولار أمريكي) و DEG الألمانية (حتى 25 مليون دولار أمريكي) في مساعدة كابيتال بنك على تمويل وتطوير محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على المشاريع التي تديرها النساء،والشركات الناشئة والتقنيات المالية والشركات المملوكة للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقع خارج العاصمة عمّان.

وسوف يتم تحديد حوافز مالية ممولة من خلال منحة (MENA Facility) في وقت واحد إذا تم تحقيق مجموعة معايير الأداء. والهدف من ذلك هو دعم كابيتال بنك لتمويل تلك القطاعات التي تواجه صعوبات في الحصول على الخدمات المالية التقليدية ولكنها تعتبر ذات تأثير كبير على التنمية الاقتصادية.

وقد بدأ العمل ب MENA Facility الذي أطلقته الوكالة الفرنسية للتنمية، وبفضل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، منذ منتصف عام 2021، على دعم الإدماج المالي والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في سبعة بلدان متوسطية هي الأردن وتونس والجزائر ومصر ولبنان والمغرب وفلسطين.



وقال DjalalKhimdjee نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة Proparco :" يسرنا جدا أن نعمق شراكتنا مع كابيتال بنك من خلال التمويل البالغ 50 مليون دولار، بهدف توفير حلول مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية مع التركيز بشكل خاص على المشاريع التي تديرها النساء ، والشركات الناشئة ، وشركات التكنولوجيا المالية.

كما سيساعد إسهام المفوضية الأوروبية في هذه الصفقة على المضي قدما في دعم هذه الشركات، في وقت يؤدي فيه القطاع الخاص دورا فاعلاً في الانتعاش الاقتصادي للبلدان المتضررة من جائحة كوفيد 19 ".



من جانبها قالت Monika Beck عضو مجلس الإدارة في الوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية (DEG) :" نحن فخورون بأن نوحد جهودنا مع Proparco لدعم كابيتال بنك شريكنا القويالذي يركز جهوده على تحقيق النمو المستدام ويتمتع بمكانة جيدة وبشكل استثنائي لتقوية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن . إنني على ثقة بأننا معا نستطيع إحداث أثر إنمائي إيجابي قوي".



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم معلقاً على الاتفاقية : "شراكتنا مع Proparcoو DEGستقفز بمكانتنا الرائدة والمعترف بها في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خطوة إلى الأمام،مما سيسمح لنا بمواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن من خلال دعمنا لهذا القطاع الذي يوفر الكثير من فرص عمل".



وأضاف السالم:"سيؤدي هذا التمويل إلى تعزيز الاستثمارات ، لا سيما في الشركات التي تملكها النساء وشركات التكنولوجيا المالية، وهما من أبرز القطاعات الناشئة في البلاد، وسيكون عاملاً رئيسياً في دعم وتوسيع محفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كابيتال بنك من خلال الوصول إلى تمويل مستقر طويل الأجل . "

مشيراً إلى أن كابيتال بنك ينفذ إستراتيجية عمل موجهة نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير وتوفير جميع الأدوات المالية والتقدم التكنولوجي الضروري لنمو أعمالهم.



من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول:" تتماشى شراكتنا الاستراتيجية مع ProparcoوDEGتماماً مع مهمتنا المتمثلة في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالأدوات الضرورية والمنتجات المخصصة التي تمكنهم من تنمية أعمالهم.

ويتجلى دور كابيتال بنك في هذا المجال بشكل أكبر من خلال خططنا لإطلاق بنك رقمي متكامل Neo Bank، والذي من المقرر أن يلبي احتياجات القطاع، بالإضافة الى توفير تطبيق Switch-On for Business لتمكين الشركات من إجراء معاملاتهم المالية بطريقة سلسة وفعالة.

ومن شأن ذلك أن يساعدالشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تديرها النساء، ومؤسسات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، على تحفيز الابتكار، وخلق القيمة الاقتصادية، وزيادة التنمية المستدامة في الأردن".



من المتوقع أن يحقق المشروع وصول أكثر من 400 شركة صغيرة ومتوسطة إلى التمويل، مع التركيز بشكل خاص على تمويل المشاريع التي تملكها / تديرها النساء؛ وبناء على ذلك فإن هذا المشروع مؤهل لمنافسة X Challenge 2، وهي مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى دعم المشاريع التي تعمل على تمكين النساء كرائدات وقادة أعمال وموظفات ومستهلكات للمنتجات والخدمات، وزيادة مشاركتهن في الاقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك، سيحافظ المشروع على ما يقرب من 9700 وظيفة في الشركات الصغيرة والمتوسطة الممولة من خلال القرض.



وقد تأسس كابيتال بنك في عام 1995 تحت اسم "بنك الصادرات والتمويل"، إلا أنه وبعد نمو أعماله في المملكة بشكل ملحوظ، أجرى تغييراً استراتيجياً من خلال تركيزه على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المنتجات والخدمات الإلكترونية المبتكرة لعملائه بإطلاق مجموعة من القنوات الرقمية.



ويسعى كابيتال بنك من خلال التزامه القوي تجاه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات ، إلى أن يصبح البنك الرائد في تقديم الخدمات للشركات العاملة في هذا القطاع.