بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن تحتفل بالذكرى الستين لتأسيسها و75 عاماً من النهوض بالتنمية المحلية

الوكيل الاخباري - تحتفل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الثالث من تشرين الثاني بذكرى مهمة، ألا وهي مرور 60 عاماً على تأسيسها من قبل الرئيس الأمريكي جون كينيدي.

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على مدى ستة عقود، رسّخت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سمعتها العالمية في تصدّرها مجال التنمية الدولية من خلال الشراكة مع دول حول العالم لتقوية المجتمعات وتحسين حياة الناس.



دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهود التنمية في الأردن على مدى 75 عاماً، حيث قدّمت للمملكة أكثر من 17.3 مليار دولار أمريكي من المساعدات الخارجية منذ عام 1946، ليصبح برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن الأضخم في العالم.

وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن كثب مع حكومة الأردن وشعبه لدعم الاستقرار الاقتصادي والأمن في المملكة من خلال برامج تحقّق النموّ بقيادة القطاع الخاص، وتعزّز الأمن المائي، وتنهض بالحوكمة الديمقراطية الخاضعة للمساءلة، وتشجّع مشاركة النساء والشباب في الاقتصاد والحياة العامة، وتستثمر في التعليم والصحة للاستفادة من إمكانات شعب الأردن باعتباره أهمّ ثرواته.



وقد دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل مباشر خفض معدل وفيات الرضّع بنسبة 40 في المائة خلال السنوات العشرين الماضية، إضافةً إلى توسيع إمكانية الوصول العادل إلى التعليم للطلبة الأردنيين واللاجئين، وزيادة توافر مياه الشرب وتحسين خدمات الصرف الصحي لملايين الأردنيين.

كما وساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العديد من الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة الحجم من الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة والتي أدت زيادة التبادل التجاري بين البلدين من 568 مليون دولار أمريكي في عام 2001 إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2019.



وفي بادرةٍ عكست قوة الشراكة الأمريكية الأردنية، تبّرعت الحكومة الأمريكية للأردن في تموز الماضي بـ 500,000 جرعة من لقاح فايزر المضاد لـ "كوفيد-19".

كذلك عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع الحكومة الأردنية على التصدّي لجائحة "كوفيد-19" من خلال تدريب أكثر من 16,500 من مقدمي الرعاية الصحية على تحديد المصابين بفيروس كوفيد-19 وتقديم العلاج لهم، وزيادة القدرة على إجراء فحوصات الـ "بي سي آر" من 5,000 إلى 65,000 فحص يومياً، وإطلاق حملات توعية وصلت إلى أكثر من 7 ملايين نسمة في جميع أنحاء الأردن لتعزيز السلوكيات التي تحدّ من انتشار الفيروس وزيادة الإقبال على المطعوم.

ولدعم التعافي الاقتصادي للمملكة، ساهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي في برنامج دعم الأجور الحكومي "استدامة" للحفاظ على استقرار الناس في وظائفهم خلال الوباء، كما أنها أنشأت صندوقاً متعدد المانحين جمع أكثر من 100 مليون دولار أمريكي لتعزيز المساعدات النقدية الطارئة التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً في الأردن.







