بنك الإسكان يعقد بالتعاون مع CISI برنامجاً تأهيلياً لموظفي الخزينة والاستثمار

الوكيل الاخباري - مواصلة لجهود البنك الحثيثة في رفع المستوى المعرفي لموظفيه وتعزيزاً لقدراتهم المهنية، عقد بنك الإسكان -البنك الأكثر والأوسع انتشارا في المملكة- برنامجاً تأهيلياً للشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمارات (ICWIM)، وذلك في مركز التدريب والتطوير التابع للبنك.

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وتعد هذه الشهادة التي شارك في برنامجها التأهيلي 17 موظفاً من قطاع الخزينة والاستثمار من أهم الشهادات الدولية في مجال إدارة الثروات وتحليل الاستثمار والتخطيط المالي من منظور عالمي كما تؤهل الموظف لإيجاد الحلول المناسبة لتلبية احتياجات العملاء في مجالات الاستثمار والتخطيط المالي.



ويعكس عقد هذا البرنامج أهمية رأس المال البشري المؤهل لدى البنك في تنمية وتطوير أعماله على كافة أصعدته التشغيلية، لذلك يتم وبشكل دوري إشراك الموظفين في الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية كل حسب نطاق عمله وتخصصه وبما يحقق التميز في الأداء، وذلك انطلاقاً من إيمان بنك الإسكان بضرورة تعزيز مسيرة التغيير والتطوير لديه واستمرار التواصل وإيصال المعلومات للموظفين لمواكبة عجلة التقدم والتطور في القطاع المصرفي العالمي.



ويعتبر معهد CISI مؤسسة مهنية بريطانية عالميةرائدة في مجال الأوراق المالية والاستثمار والثروة والتخطيط المالي حيث توفر المؤهلات المطلوبة لتعزيز أعلى مستوى من الكفاءة للأفراد والشركات من خلال منح عضوية مهنية لتعزيز ثقة الجمهور في الخدمات المالية، كما أنها المزود الرائد للدورات العامة المتميزة والتعليم الإلكتروني وحلول التعلم المتخصصة حول العالم مع التركيز على قطاع الخدمات المالية، وهو معهد معتمد لدى هيئة الأوراق المالية/الأردن، لترخيص العاملين في مجال الوساطة المالية وخدمات الاستثمار.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان من أوائل البنوك المحلية التي سارعت في التسجيل للحصول على الشهادة مع معهد (CISI).