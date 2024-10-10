بنك الإسكان يواصل تعزيز المهارات البيعية لموظفيه مع برنامج The Lone Wolf الأول من نوعه عربياً

وقد عُقدت المرحلة الأولى من البرنامج على مدار ثلاثة أيام بمشاركة مجموعة من المدربين المحترفين، حيث تم تغطية مجموعة من المهارات البيعية المتقدمة، منها مهارات التفاوض والتخطيط، وتحويل العملاء المحتملين إلى دائمين، بالإضافة إلى أسس بناء علاقات متينة مع العملاء.
ويشار إلى أن برنامج "The Lone Wolf" التدريبي الشامل يأتي بالانسجام مع التزام بنك الإسكان بتعزيز أدائه المؤسسي، وتحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة العملاء بما يلبي توقعاتهم وطموحاتهم، من خلال الارتقاء بأداء موظفيه عبر التدريب المتواصل الذي يحرص البنك على توفيره.
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