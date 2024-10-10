بنك الإسكان يواصل تعزيز المهارات البيعية لموظفيه مع برنامج The Lone Wolf الأول من نوعه عربياً

الوكيل الإخباري- اختتم موظفو المبيعات في بنك الإسكان المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الشامل "The Lone Wolf"، الذي أطلقه البنك ليكون الأول من نوعه عربيًا في مجال تطوير استراتيجيات وأساليب البيع الاحترافية لدى موظفيه، والذي سيتم تنفيذه عبر عدة مراحل على مدار شهر كامل، بما يضمن تميُّز الموظفين المشاركين ويرفع كفاءة أدائهم.

اضافة اعلان



وقد عُقدت المرحلة الأولى من البرنامج على مدار ثلاثة أيام بمشاركة مجموعة من المدربين المحترفين، حيث تم تغطية مجموعة من المهارات البيعية المتقدمة، منها مهارات التفاوض والتخطيط، وتحويل العملاء المحتملين إلى دائمين، بالإضافة إلى أسس بناء علاقات متينة مع العملاء.