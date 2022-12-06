تحت رعايه وزير العمل ماكدونالدز الأردن و بالشراكة مع كلية لومينوس الجامعية التقنية يفتتحان ماكدونالدز أكاديمي

الوكيل الإخباري - افتتح أمين عام وزارة العمل عطوفة السيد فاروق الحديدي، مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل، ماكدونالدز أكاديمي – الأردن بالشراكة مع كلية لومينوس الجامعية التقنية LTUC، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تطوير البرامج وتلبية متطلبات سوق العمل في قطاع مطاعم الخدمة السريعة في الأردن والشرق الأوسط، حيث تم بناء نموذج التعليم من أجل التشغيل ، باستخدام أحدث التقنيات وبرامج التعليم المبتكرة من أجل تأهيل قوة عاملة تتقن اللغتين العربية والإنجليزية المطلوبة بالنهوض بمجال مطاعم الخدمة السريعة في بالمملكة وبمنطقة الخليج والشرق الأوسط.

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وتم تصميم البرنامج على أن تكون الأشهر الستة الأولى من البرنامج مهارات أساسية لجميع الطلاب وبعد ذلك يمكن للطالب أن يختار السير في مسارين:

1. منهج ماكدونالدز المتخصص الذي يشمل التعلم العملي والنظري مما يؤدي إلى أن يصبح الطالب مديرًا متدربًا في أي ماكدونالدز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

2. الدبلوم الدولي ومدته عامين والذي يعتبر بمثابة نقطة انطلاق في مجال إدارة الأغذية والمشروبات. حيث يمكن الطالب من العمل في قطاع المطاعم الخدمة السريعة أو قطاع الفنادق في أي مكان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

علما بأن جميع البرامج معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال جامعة البلقاءالتطبيقية.



وقال عطوفة الأمين العام السيد فاروق الحديدي: "نحن اليوم سعداء بإطلاق أكاديمية، الأولى من نوعها بالمنطقة والتي ستوفر فرص عمل لتشغيل الشباب الأردني بالمملكة وبمنطقة الخليج والشرق الأوسط و تساهم بتطوير القطاع السياحي، وأضاف عطوفته بأن هذه التجربة الرائدة في الشراكة بين القطاعات المختلفة جاءت بشراكة بين لومينوس بخبرتها الممتدة في التعليم التقني وماكدونالدز الأردن بتجربتها في مجال الطعام والشراب للوجبات السريعة."



أما الدكتور أيمن مقابلة عميد كلية لومينوس الجامعية التقنية فقال: "نحن في لومينوس نثمن كافة الجهود التي تسعى في تطوير قدرات الشباب من خلال التعليم التقني، وكلنا ثقة أن هذه الشراكة ستكون لها أثر كبير سينعكس بنتائج إيجابية على الطلاب أولا وعلى القطاع ثانيا، ونأمل أن تساهم في تطوير من قدراتهم الشخصية والمهنية التي ستقودهم نحو مستقبل ناجح."

ومن جهته قال السيد أحمد عرموش – رئيس مجلس إدارة شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن: " جاء اختيار لومينوس لأنها إحدى أهم الجهات الأكاديمية في المملكة التي تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ الرؤية المشتركة والتي تتلخص في إعداد كوادر مدربة ومهيئة لدخول سوق العمل حيث أن لومينوس تؤمن كما ماكدونالدز الأردن بأن الإعداد المسبق للكفاءات هي الحل لمواجهة البطالة."



مع العلم بأن ماكدونالدز أكاديمي فكرة تبلورت بعد لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مع الرئيس التنفيذي لماكدونالدز العالمية، والحديث حول أهمية تمكين الشباب ودعمهم، وتذليل الصعاب أمام طموحاتهم وآمالهم وصولا لإنشاء أدوات ومنشآت مساعدة لتحقيق ذلك، والتي تمثل بوابة جديدة نحو مستقبل واعد، لفتح آفاق أكثر شمولا على مستوى سوق العمل الإقليمي والعالمي وليس حصرا على المحلي، وبذلك يتجهز الشباب الأردني بقدرات وإمكانيات ومستوى احترافي منافس لأي سوق.



















