تخريج 19 طالب وطالبة من ذوي الإعاقه من قسم (وسائل الإعلام الإبداعية SAE) في كلية لومينوس الجامعية التقنية

الوكيل الإخباري - مندوبا عن سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رعى عطوفة الدكتور عمر حمزة عضو مجلس أمناء المجلس حفل تخريج الدورة الشاملة في انتاج الميديا الرقمية ل 19 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة اللذين أكملوا دورة تدريبية مكثفة مدتها 6 أشهر في قسم وسائل الإعلام الإبداعية – كلية لومينوس الجامعية التقنية بدعم من منظمة اليونيسف.

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حيث أن الدورة ركزت على المحاور الستة الأكثر طلبًا في صناعة الإعلام الإبداعي،

يهدف المشروع الذي وفرته اليونيسف، بمنح دورة دراسية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، و بالتعاون مع ( قسم وسائل الإعلام الإبداعية SAE) في كلية لومينوس الجامعية التقنية إلى إطلاق مبادرة بناء مجتمع أكثر شمولاً من خلال دعم مواهب الطلاب من ذوي الإعاقة وصقل مهاراتهم وكشف مواهبهم نحو التخصصات العملية والأكثر طلباً في سوق العمل المحلي والعالمي.



تقول شايروز موجي، نائبة ممثلة اليونيسف في الأردن: "تستثمر اليونيسف بشكل هادف في خلق الفرص للمراهقين والشباب الأكثر ضعفًا ، بما في ذلك الشباب ذوي الإعاقة ، بهدف تحسين وصولهم إلى سوق العمل الأردني وتسهيل انتقالهم إلى مرحلة الرشد المنتجة".

وتضيف،"تركز هذه الشراكة مع كلية لومينوس الجامعية التقنية على الوصول الى تحقيق اقتصاد شامل للجميع يتمتع فيه جميع الشباب بالمهارات والفرص لإطلاق العنان لإمكاناتهم بالكامل ليصبحوا مواطنين نشطين يتمتعون بالمرونة الاجتماعية والاقتصادية."



ومن الجدير بالذكر بأن الكلية قامت بتجهيز المبنى بجميع المتطلبات الفنية حسب معاييرالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من أجل توفير سهولة تحرك الطلبة داخل المبنى وفضلا عن عقد مثل هذه الدورات مستقبلا.

يعد أحد أكبر الفروع بين أكثر من 47 فرع في 23 بلد في جميع أنحاء العالم، حيث يضم بعض الإستوديوهات والمعدات الأكثر تقدماً في المنطقة، بما يشمل مختبرات حاسوب مجهزة تجهيزاً كاملاً بأكثر من 180 جهار حاسوب و30 من البرامج المختصة المختلفة، بالإضافة إلى إستوديو البث التلفزيون، والشاشة الخضراء، والإستوديو الافتراضي، وإستوديو التسجيل Neve ، فضلاً عن مرافق تسجيل الصوت الحي والمباشر، وإستوديو ICON.

