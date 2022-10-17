تزامنًا مع فعاليات يوم الأغذية العالمي تكية أم علي تطلق حملة تحت شعار " أكلات بتطبخوها..في أسر بيتمنوها".

الوكيل الإخباري - بهدف تسليط الضوء على قضية الفقر الغذائي في الأردن ودور تكية أم علي في إيصال الدعم الغذائي المستدام، أطلقت تكية أم علي حملة للاحتفال بيوم الأغذية العالمي، والذي يصادف 16 تشرين الأول من كل عام، واستهدفت هذه الحملة الأسر المستفيدة من برنامج الطرود الغذائية الشهرية من تكية أم علي تحت شعار "أكلات بتطبخوها..في أسر بيتمنوها".

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حيث قامت تكية أم علي وبالتعاون مع عدد من الطهاة الأردنيين بتحقيق أماني بعض من أسر تكيّة أم علي بتناول وجبات طعام لا يستطيعون تحضيرها وتأمين مكوناتها ومستلزماتها في منازلهم، لتقوم تكية أم علي بتحقيق هذه الأمنية بإحضار الأطباق التي يرغبون بها من قبل الطهاة المفضلين لديهم، وقام الطهاة بتحضير الوجبات ومن ثم إيصالها مباشرة لمنازل الأسر المستفيدة.

وفي سياق متصل وكجزء من حملة تكية أم علي في يوم الأغذية العالمي، عقدت تكية أم علي برنامج تطوعي في مقرها الرئيسي في عمان تحت شعار "سفرتنا بالخير عبوها"، حيث شارك عدد من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى بسكب الطعام للمستفيدين من برنامج الإطعام اليومي " عابر سبيل"، كما شارك عدد من الطهاة بإعداد الطعام للمستفيدين من البرنامج والذي يقام يوميًا في مقر تكية أم علي الرئيسي ويستفيد منه حوالي 400 شخص يوميًا.

وقال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر: "حملتنا في يوم الأغذية العالمي تأتي كجزءمن رسالتنا في تكية أم علي بإيصال الدعم الغذائي المستدام للأسر المحتاجة، وللتأكيد على الحق الإنساني في الحصول على الغذاء الصحي والسليم والكافي، ونحن في تكية أم علي لا نتردد في توفير الدعم للأسر المحتاجة في الأردن ونسعى دومًا لتقديم الأفضل للأسر المستفيدة من تكية أم علي".

ومن الجدير بالذكر أن تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 تهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حاليًا على توفير الدعم الغذائي الشهري والمستدام للأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية أساسية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.