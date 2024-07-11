تشكيلة الأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج تُعزّز التجارب الصحيّة الذكيّة للجميع

الوكيل الاخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن أجهزة Galaxy Ring وGalaxy Watch7 وGalaxy Watch Ultra الجديدة، والتي ستُسهم في توسيع نطاق منظومة Galaxy AI لتشمل المزيد من المستخدمين من خلال الأجهزة القابلة للارتداء، والمصممة لتقديم تجارب صحية شاملة للجميع.

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وتعتبر هذه الأجهزة الجديدة القابلة للارتداء محورية لتحقيق رؤية سامسونج المتمثلة في الاستفادة من Galaxy AI لتعزيز الصحة الرقمية، وتقديم رؤى وتجارب صحية مخصصة تسهل الفهم الشامل للذات من خلال نهج متكامل للعافية اليومية. وتعد البيانات الصحية الشخصية الدقيقة والمفصلة والمتقدمة أمرًا بالغ الأهمية في هذه العملية، كما أن ابتكارات أجهزة الاستشعار من سامسونج في Galaxy Ring وGalaxy Watch7 وGalaxy Watch Ultra تؤدي إلى تحقيق هذه الرؤية. حيث يوفر Galaxy Ring أسلوبًا بسيطًا للصحة، ويتيح مراقبة وتتبع الصحة والرؤى الشخصية أثناء ارتدائه بكلّ سهولة، حتى أثناء النوم. فيما تعمل ساعة Galaxy Watch7 على تعزيز الصحة اليومية من خلال التدريبات المخصصة وقدرات مراقبة الصحة الوقائية الذكية. وتعد ساعة Galaxy Watch Ultra، أحدث إضافة في عائلة Galaxy Watch، وتمثل أقوى ساعة ذكية من سامسونج حتى الآن، وهي مصممة لتحقيق إنجازات استثنائيّة.



وقال تي إم روه، رئيس ومدير وحدة أعمال الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج للإلكترونيات: "تتميز أحدث أجهزتنا القابلة للارتداء بتقنيات وابتكارات سامسونج الأكثر تقدمًا، مما يتيح إدارة استباقية للصحة والعافية من خلال حلول الرعاية الصحية الوقائية. وستساعد الرؤى المتوفرة مع Galaxy Ring وGalaxy Watch7 وGalaxy Watch Ultra المستخدمين على تحويل البيانات إلى رؤى قيمة، وبدء حقبة جديدة تمامًا من التجارب الصحية الذكية الشاملة".



Galaxy Ring: نحو صحّة أفضل بدءاً من النوم

يوفر Galaxy Ring أسلوبًا بديهيًا للعافية اليومية، حيث يدمج تقنية الاستشعار الاستثنائيّة من سامسونج في أصغر شكل، ويقدم رؤى تجعل فهم الذات أمرًا بسيطًا. تم تصميم Galaxy Ring لمراقبة الصحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو خفيف الوزن حيث يتراوح وزنه من 2.3 جرامًا إلى 3.0 جرامًا، مما يضمن الراحة أثناء الارتداء لفترات طويلة. ويضيف تصميمه المميز والمنحني إلى الداخل concave design لمسة من الأناقة مع ضمان المتانة. وبفضل مقاومة الماء حتى 10ATM ولمسة نهائية من التيتانيوم من الدرجة 5، يمكنك ارتداء Galaxy Ring في أي مكان دون قلق. ويمكنك الاستمتاع بالاستخدام المستمر مع ما يصل إلى سبعة أيام من عمر البطارية، والاستفادة من علبة الشحن charging case المصممة خصيصًا مع إضاءة LED للإشارة إلى حالة الشحن. ويتوفر الخاتم بثلاثة خيارات من الألوان، أسود تيتانيوم، وفضي تيتانيوم، وذهبي تيتانيوم، ومجموعة مقاسات من 9 خيارات تساعدك في العثور على المقاس المناسب.



كما يُتيح Galaxy Ring الحصول على دعم شخصي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والذي يتحسن بمرور الوقت بفضل القدرات المتقدمة لـ Galaxy AI. وقد تم دمج جميع البيانات والرؤى في تطبيق Samsung Health، مما يسمح بالوصول السلس داخل منصة واحدة دون الحاجة إلى الاشتراك. ويركز Galaxy Ring على النوم باعتباره مكونًا أساسيًا للصحة، ويقدم تحليلًا عالي المستوى للنوم وخوارزمية نوم قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على فهم أنماط نومك وإنشاء عادات أفضل. ويتضمن ميزات مثل نقاط النوم وتحليل الشخير، إلى جانب مقاييس جديدة مثل الحركة أثناء النوم، وزمن الوصول للنوم، ومعدل ضربات القلب، ومعدل التنفس للحصول على تقييم مفصل ودقيق لجودة النوم. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام ميّزة تتبع الدورة Cycle Tracking، يمكن تتبع الدورة الشهرية بشكل أكثر فعالية من خلال مراقبة درجة حرارة الجلد طوال الليل.

ويوفر Galaxy Ring رؤى شاملة وتشجيعًا تحفيزيًا، مما يساعدك على الاستيقاظ منتعشًا وجاهزًا ليومك، مدعومًا بـ Galaxy AI، الذي يقوم بإنشاء تقرير صحي شامل يغطي مختلف المقاييس الصحية. وتعمل ميزة Energy Score الجديدة، التي تم تمكينها بواسطة Galaxy AI، على زيادة وعيك بكيفية تأثير صحتك على حياتك اليومية، وتقدم توصيات بناءً على حالتك البدنية الحالية لمساعدتك على التركيز على التحسينات اللازمة. ويتم حساب هذه النتيجة من خلال تقييم حالتك البدنية والعقلية عبر أربعة عوامل رئيسة، وهي: النوم، والنشاط، ومعدل ضربات القلب أثناء النوم، وتقلب معدل ضربات القلب أثناء النوم. بالإضافة إلى ذلك، تقدم ميّزة نصائح العافية Wellness Tips، المستندة إلى بيانات شاملة والمصممة حسب الاهتمامات الفردية، رسائل مخصصة لتعزيز رفاهيتك العامة طوال رحلتك الصحية.



ويعمل Galaxy Ring على تحسين مراقبة العافية اليومية من خلال توفير رؤى شاملة حول صحة القلب. وباستخدام تنبيه معدل ضربات القلب Heart Rate Alert، تتلقى إشعارات فورية من خلال تطبيق Samsung Health حول أي معدل ضربات قلب مرتفع أو منخفض بشكل غير عادي في الوقت الفعلي. كما يوفر التحقق المباشر من معدل ضربات القلب Live Heart Rate Check تفاصيل إضافية مثل عدد النبضات في الدقيقة ووقت البدء والمدة. علاوة على ذلك، يدعم Galaxy Ring نمط حياة نشط من خلال التتبع التلقائي للمشي والجري من خلال ميزة الكشف عن التمرين تلقائياً Auto Workout Detection، بالإضافة إلى تذكيرات اللياقة البدنية اليومية عبر التنبيه غير النشط. كما أنه يتميز بإيماءات لتسهيل التقاط الصور أو تجاهل التنبيه على هواتف Galaxy الذكية بضغطة مزدوجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد موقع Galaxy Ring الخاص بك باستخدام Find My Ring على Samsung Find من هاتفك الذكي Galaxy.



Galaxy Watch7: مفتاحك نحو حياة صحية متكاملة، يبدأ من فهم احتياجاتك

تم تصميم ساعة Galaxy Watch7 لتوفير رؤية شاملة لرفاهيتك، وتلهمك لتنمية عادات صحية مع مجموعة متنوعة من الميزات التي تهدف إلى دعم الصحة اليومية. يمكنك مراقبة أكثر من 100 تمرين بدقة، وتنظيم إجراءات مخصصة باستخدام Workout Routine للمساعدة في الوصول إلى أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك. وباستخدام ميّزة Race يُمكنك مقارنة الأداء في الوقت الفعلي مع الإنجازات السابقة، مما يضمن التقدم المستمر والتحفيز المستدام. وللحصول على فهم شامل لجسمك، تقدم ميّزة Body Composition لمحة كاملة عن مقاييس لياقتك البدنية وصحتك.



بالإضافة إلى خوارزمية الذكاء الاصطناعي AI algorithm المحسنة لتحليل النوم، تقدم ساعة Galaxy Watch7 ميزة Sleep Apnea الحاصلة على تصريح De Novo من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مما يوفر أداة مباشرة لفحص العلامات المحتملة لانقطاع التنفس أثناء النوم. ويُمكن تلقي قراءات وتنبيهات في الوقت الفعلي لمعدلات ضربات القلب غير الطبيعية مع ميّزة Heart Rate monitoring، إلى جانب مراقبة إيقاعات القلب غير المنتظمة التي قد تشير إلى الرجفان الأذيني (Afib) من خلال IHRN (خاصية إشعار نظم القلب غير المنتظم) ، إلى جانب رؤى شاملة حول صحة القلب باستخدام تخطيط كهربية القلب Electrocardiogram (ECG) ، ومراقبة ضغط الدمّBlood Pressure (BP) .



يتم تسهيل إمكانات المراقبة المتقدمة والمفصلة والرؤى المخصصة هذه من خلال أجهزة سامسونج المتطورة في Galaxy Watch7. يضمن المستشعر الحيوي BioActive Sensor المعزز دقة أكبر، مما يتيح قراءات صحية أكثر شمولاً. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Galaxy Watch7 مؤشر AGEs، وهي ميزة رائدة تتيح لك مراقبة المنتجات النهائية للغليكاتيون (AGEs) مباشرة من معصمك. وتقدم (AGEs)، التي تتأثر بشكل كبير بالنظام الغذائي ونمط الحياة، نظرة ثاقبة لعملية الشيخوخة البيولوجية وتعمل كمؤشر على الصحة الأيضية.



وبفضل تزويدها بأقوى شريحة في سلسلة Galaxy Watch، والتي تتميز بمعالج مبتكر 3 نانومتر لأول مرة، توفر Galaxy Watch7 تجربة يمكن ارتداؤها أكثر سلاسة مع وحدة معالجة مركزية CPU أسرع بثلاث مرات ومعالج تطبيقات يتميز بكفاءة طاقة محسنة بنسبة 30%. علاوة على ذلك، تعدّ Galaxy Watch7 أول ساعة ذكيّة من Galaxy تتميّز بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي التردد، مما يضمن تتبع الموقع بدقة عالية حتى في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، الأمر الذي يمكّنك من التنقل في أي بيئة بسهولة.



وتتميز ساعة Galaxy Watch7 بتصميم دائري مميز من سامسونج، وتوفر خيارات نمط قابلة للتخصيص مع أحزمة ساعة جديدة تتميز بتصميم متموج وتفاصيل خياطة نابضة بالحياة، تكملها مجموعة متنوعة من وجوه الساعة. وتعمل Galaxy Watch7 على تحسين الاتصال وتجربة المستخدم عبر أجهزة Galaxy المتصلة، مما يسهل الاستجابات السلسة للرسائل من خلال ميّزة الردود المقترحة Suggested replies الذكية المدعومة بتقنية Galaxy AI. وتتيح ميزة إيماءات النقر المزدوج Double Pinch Gestures سهولة التحكم في كل من ساعة Galaxy Watch والهواتف الذكية المتصلة، وهي مثالية لمواقف المهام المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل محفظة سامسونج Samsung Wallet على دمج المهام اليومية بدءًا من عمليات الدفع وحتى الوصول إلى الهوية الرقمية، مما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات اليومية لمزيد من الراحة.



وستأتي ساعة Galaxy Watch 7 بحجمين مختلفين: 40 ملم و44 ملم، حيث يتوفر الإصدار مقاس 40 ملم باللونين الأخضر والكريمي، بينما يأتي الإصدار مقاس 44 ملم باللونين الأخضر والفضي.



Galaxy Watch Ultra: إطلاق العنان لشغفك، نحو ذروة الإنجاز

وفقاً لقدرات وميّزات المراقبة الصحية المتقدمة في Galaxy Watch7، تمثل Galaxy Watch Ultra قمة التكنولوجيا القابلة للارتداء ضمن تشكيلة Galaxy Watch من سامسونج، حيث توفر تجارب لياقة بدنية محسنة وذكاءً متقدمًا. واستمرارًا للتصميم الدائري المميز لساعات Galaxy، تقدم Galaxy Watch Ultra تصميمًا جديدًا ليّناً وأنيقاً cushion design لا يعزز الحماية فحسب، بل يساهم أيضًا في جاذبيتها البصرية. ويضمن إضافة نظام Dynamic Lug System راحة فائقة، مما يتيح للمستخدمين التفوق في أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم دون عناء، بغض النظر عن الزمان أو المكان.



وتتميز ساعة Galaxy Watch Ultra بقدرات متميزة مصممة للمتانة، وتمكنك من تجاوز الحدود والاستكشاف بشكل أكبر بفضل إطارها المصنوع من التيتانيوم من الدرجة 4 ومقاومة الماء حتى 10ATM. كما تعمل الساعة بسلاسة عبر نطاق ارتفاع واسع، من 500 متر إلى 9000 متر تحت مستوى سطح البحر، مما يضمن أداءً موثوقًا أثناء أنشطة اللياقة البدنية المتقدمة مثل السباحة في المحيط وركوب الدراجات في البيئات الصعبة.



ومع لوحة الرياضات المتعددة الجديدة Multi-sports tile، تسمح لك ساعة Galaxy Watch Ultra بتتبع التدريبات متعددة الدورات بسلاسة، من السباحة وركوب الدراجات إلى الجري. وهي تقدم ميزة قوة العتبة الوظيفية (FTP) الجديدة لركوب الدراجات، مما يتيح قياسًا دقيقًا لأقصى قوة أثناء ركوب الدراجات في 4 دقائق فقط باستخدام Metrics FTP المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لمؤشراتك المحددة. كما توفر Galaxy Watch Ultra أيضًا منطقة نبضات القلب HR Zone المخصصة والمتقدمة، مما يضمن إمكانية تحسين مستويات كثافة التمرين وفقًا لقدراتك البدنية الفردية.



ويتيح الزر السريع Quick Button المضاف حديثًا البدء الفوري في التدريبات والتحكم فيها، فضلاً عن تخصيص الوظائف الأخرى حسب الحاجة، ويمكن تنشيط صفارة الطوارئ Emergency Siren من أجل السلامة. وتعرض وجوه الساعة المخصصة بعد التمرين على Galaxy Watch Ultra الإحصائيات في لمحة سريعة، حيث يتم التبديل تلقائيًا إلى الوضع الليلي Night Mode للحصول على أفضل قراءة في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وتضمن Galaxy Watch Ultra إمكانية القراءة حتى في ضوء الشمس الساطع، مما يوفر أطول عمر للبطارية في مجموعة Galaxy Watch، حيث توفر ما يصل إلى 100 ساعة في وضع توفير الطاقة Power Saving و48 ساعة في وضع Exercise Power Saving، مما يضمن راحة البال أثناء المغامرات الممتدة.



ستتاح ساعة Galaxy Watch Ultra بمقاس 47 ملم باللون الرمادي التيتانيوم والأبيض التيتانيوم والفضي التيتانيوم.



وتعتبر Galaxy Watch7 وGalaxy Watch Ultra أول ساعتين ذكيتين تعملان بنظام Android المدعوم بنظام التشغيل Wear OS 5، وهو الإصدار الأحدث والأقوى من Wear OS حتى الآن. ومع الأداء المحسن وكفاءة الطاقة، يتيح Wear OS 5 تفاعلات أكثر سلاسة واستخدامًا أطول لـ Galaxy Watch. ويمكن للمستخدمين تحسين تجربتهم القابلة للارتداء من خلال الوصول المباشر إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات الشائعة مباشرة من معصمهم، والتي تشمل خدمات Galaxy وتطبيقات Google وتطبيقات الطرف الثالث المفضلة.



وتعمل منظومة Galaxy المتكاملة من سامسونج على تعزيز قدراته لتقديم فوائد ومزايا محسنة. وعند ارتدائهما معاً، توفر Galaxy Watch وGalaxy Ring تحليلاً صحيًا أكثر شمولاً ودقة، مع الاستفادة من نطاق أوسع من البيانات لزيادة الدقة، وهو مفيد بشكل خاص لتتبع أنماط النوم على مدار الساعة. كما يُمكن إطالة عمر بطارية Galaxy Ring بنسبة تصل إلى 30%، مما يضمن الاستخدام لفترة طويلة عند إقرانه بساعة Galaxy Watch.



التوفر

ستصبح أجهزة Galaxy Ring وGalaxy Watch7 وGalaxy Watch Ultra متاحة للطلب المسبق في أسواق محددة اعتباراً من 10 تموز، مع توفرها على نطاق أوسع بدءًا من 24 تموز.