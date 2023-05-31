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الأربعاء، 31-05-2023 10:51 ص

تطبيق جيني يشارك الأردنيين والعائلة الهاشمية الفرح ويقيم احتفالاً في مكاتبه بمناسبة زفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري - أقامت شركة جيني التي تمثل أحد أهم تطبيقات النقل في الأردن احتفالاً في مكاتبها بأجواء من السعادة والفرح جمعت موظفي وسائقي الشركة الدؤوبين وعدداً من عملائها المخلصين للاحتفاء بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وكما في جميع المناسبات الأردنية لا يمكن للطبق التقليدي "المنسف" إلا أن يكون حاضراً فيكتمل به الفرح ليُحتفى بالاجتماع حوله بعادات وتقاليد ورثها الأبناء عن الآباء والأجداد، كما شجعت الشركة جميع الحاضرين على ارتداء الشماغ الأردني الذي يمثل فخر ووحدة كل الأردنيين ويجسد الهوية الوطنية التي نعتز بها جميعاً.
وخلال الحفل عبّر حماد احتشام الرئيس التنفيذي لشركة جيني عن سعادته بهذا الحدث وقال: "يسعدنا اليوم الاحتفال بالزفاف الملكي القادم مع موظفينا وسائقينا وعملائنا الرائعين" وأضاف: "نود من خلال هذا الحدث أن نعبّر عن تقديرنا واحترامنا للعادات والتقاليد التي تميز الأردن وتجعله متفرداً، ونفخر أن نكون جزءاً من هذه اللحظات وان نتشاركها مع عائلتنا في جيني"
تطمح شركة جيني للاستمرار بتقديم خدمات نقل الركاب بأعلى جودة وثقة لدى العملاء ودون التخلي عن دورها الثقافي والمجتمعي، كما تحرص وفي كل مناسبة على مشاركة الأردنيين أفراحهم والاحتفال بها كما جرى من احتفال بالزفاف الملكي القادم مما يعكس اهتمامها بخلق لحظات لا تنسى لموظفيها وسائقيها كما عملائها.

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