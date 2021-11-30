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الثلاثاء، 30-11-2021 10:17 ص

تحويل غرفة المعيشة إلى مسرح منزلي

تلفزيونNeo QLED 8K من سامسونج ومكبرات الصوت الرائدة تضمن تجارب راقية تصل إلى مستوى العروض السينمائية

Neo QLED


الوكيل الاخباري - أصبحت طريقة تعامل الأشخاص مع المحتوى أكثر تنوعاً، لأننا نقضي المزيد من أوقات الفراغ براحة تامة في منازلنا. ووصل التغيير إلى طريقة استمتاعنا بالأفلام بشكل متزايد، ويختار الناس الاستمتاع بأحدث الإصدارات عبر البث المباشر أو المنصات المتاحة بدلاً من التوجه إلى قاعات السينما.

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لكن هذا التغيير في اتجاهات المشاهدة لا يعني بأي حال أنه يمكنك الابتعاد كلياً عن التجارب السينمائية الغامرة التي يمكن لدور السينما تقديمها.

 

ولتزويدك بالأدوات اللازمة للاستمتاع بالصورة السينمائية وجودة الصوت عند مشاهدة فيلم في المنزل، قامت غرفة الأخبار من سامسونج بإجراء تحليل عميق لجهاز Neo QLED 8K وأحدث مكبرات الصوت المتميزة المتاحة حالياً.

مشاهدة جميع التركيبات الدقيقة والتفاصيل التي تظهر على الشاشة بفضل مصابيح Quantum Mini LED


حتى لو كنت تشاهد أفلام الحركة السريعة، يجب أن تكون شاشتك قادرة على مواكبتها حتى لا تفوتك لحظة واحدة من الفيلم. ولتحقيق ذلك، تعد قدرة جهازك على التحكم بمصابيح LED أمراً مهماً لعرض كافة التفاصيل.

 

ولهذا السبب، يأتي جهاز 2021 Neo QLED 8K مزوداً بخاصية Quantum Mini LED للتحكم بشكل أكثر دقة في آلاف من مصابيح LED التي يوظفها هذا الجهاز بإحكام تام.

 



وكانت سامسونج قد توصلت إلى تقنية الطبقة الدقيقة، والتي يمكنها عرض الصور بشكل أكثر وضوحاً ودقة.

 

وتعمل الطبقات الدقيقة داخل كل واحد من مصابيح LED على التخلص من الضوضاء غير الطبيعية بين آلاف هذه الوحدات، وهنا يكمن السر وراء قدرة هذه التلفزيونات على إظهار جميع التفاصيل الدقيقة على الشاشة، بما في ذلك لون البشرة وحتى قطرات العرق.


بفضل تقنية المصفوفات الكمية، لن تفوتك لحظة واحدة من الإثارة حتى في الظلام


عند مشاهدةلقطات قتال واقعية تحدث في الظلام في أفلام الحركة، تبرز أهمية اللون الأسود المفصل والتباين العالي كعاملين أساسيين. وتتيح تقنية "المصفوفات الكمية"Quantum Matrix للتعتيم التي توصلت إليها سامسونج، تبايناً واضحاً بين المناطق المظلمة والفاتحة على الشاشة.

 

وتساعد هذه التقنية على تحسين مستوى سطوع مصابيحLED من 10 إلى 12 بت، ما يعني أنه يمكن للتلفزيون التحكم بالإضاءة حتى مستوى 4096 بت، أي بواقع أربعةأضعاف الشاشات التقليدية.

 

ويعمل معزز السطوع داخل التلفزيون على توزيع الطاقة بكفاءة، ما يؤدي إلى تحسين أعلى مستويات السطوع من خلال تسخير الطاقة الكهربائية غير المستخدمة من المناطق المظلمة إلى المناطق الأكثر سطوعاً.

استمتع بالأعمال الكلاسيكيةبعد ترقيتها إلى دقة عالية مع معالج Neo Quantum
عندماتشاهد الأفلام الكلاسيكية، قد تجد غالباً أن جودة الصورة تكون أقل مقارنة بالأفلام الحديثة، وربما تتمنى أن تكون الصورة والدقة أفضل.

 

وهنا يمكنك الاعتماد على جهاز Neo QLED 8Kمن سامسونج، لأنه يمكنه رفع مستوى جودة صورة الفيلم، حتى الأفلام القديمة، والوصول إلى دقة أعلى بفضل مصابيح Quantum Mini LED وتقنية "المصفوفات الكمية"Quantum Matrix والمعالج "نيو كوانتوم"Neo Quantum المزود بتقنيات ترقية الذكاء الاصطناعي.


وبالاعتماد على الشبكة العصبية الاصطناعية، يحاكي التعلم العميق لمعالج "نيو كوانتوم" الجديد آلية التعلم لدى البشر لتدريب خصائص الذكاء الاصطناعي الخاص به. ويستخدم المعالج في جهازNeo QLED 8K الآن 16 شبكة متعددة الأعصاب، بينما تستخدم التقنيات التقليدية شبكة عصبية واحدة فقط.

 

وتعمل كل واحدة من الشبكات البالغ عددها 16 شبكة على تقسيم المحتوى بناءً على عاملي الدقة وجودة الصورة،ومن ثم تعمد إلى تحليل جميع أنواع العوامل الأخرى بدقة متناهية، بما في ذلك معالجة الحواف والتفاصيل ومستوى الضوضاء.

 

وبعد ذلك، يقوم المعالج بتحسين وضوح صورة الفيلم من دون توقف، حتى بالنسبة إلى الأفلام التي تم إنتاجها بمستوى متدنٍ من الدقة.

استمتع بتجربة الصوت المطلقة مع أول مكبر صوت في العالم من نوع "دولبي أتموس" المزود بقناة 11.1.4


لا تكتمل تجربة المشاهدة السينمائية من دون وجود نظام صوت قادر على إنشاء تجارب صوتية واقعية وغامرة. وفي ظل العدد المتزايد من المستخدمين الذين يستمتعون بمشاهدة الأفلام في المنزل، تزداد أيضاً الحاجة إلى تجارب صوتية متميزة قادرة على توفير ذلك،حتى المشاهد التي تظهر هطول الأمطار أو لحظات إقلاع الطائرة.


ويأتي الصوت الغامر في السينما من مكبرات صوت عالية الأداء تملأ الجدران والسقف.وتستخدم دور السينماما يصل إلى 400 مكبر صوت من نوع "دولبي أتموس" للوصول إلى التجربة الصوتية المنشودة.

 

أما الآن، ومع وجود مكبرات الصوت HW-Q950A من سامسونج، يمكنك أيضاً الاستمتاع بتجربة ثلاثية الأبعاد تشبه المسرح في المنزل،من دون الحاجة إلى تثبيت أي مكبرات صوت إضافية، بفضل مكبرات الصوت المزودة بقناة 11.1.4 وتقنية "دولبي أتموس".

التلفزيون ومكبر الصوت يعملان بتناغم تام بفضل تقنيةQ-Symphony
عندما تقوم بتوصيل مكبرات الصوت بالتلفزيون لمشاهدة الفيلم في المنزل، يتم تعطيل مكبرات الصوت المدمجة في التلفزيون تلقائياً، للسماح لمكبر الصوت بإصدار صوت بسبب القيود التكنولوجية المتعلقة بالتوافق بين الأجهزة المختلفة والمحتوى.

 

وتعمل سامسونج للتغلب على هذه المشكلة بالاعتمادعلى تقنية التلفزيون والصوت الرائدة في الصناعة Q-symphony التي تم طرحها حديثاً.


وتعمل تلفزيونات سامسونج ومكبرات الصوت معاًللتوصل إلىأفضل تجارب الصوت في البيئة المحيطة داخل الغرفة.

 

ومع أنه يمكن للمكبر توفير صوت غني وعميق تلقائياً، تتيح لك تكنولوجيا Q-Symphony الاستمتاع بمستوى آخر من التجربة السينمائية في المنزل، حيث يعمل كل من التلفزيون ومكبر الصوت معاً بدرجة فائقة من التناغم المتبادل.


ويعزى الفضل في نجاح هذه التقنية إلى مختبر الصوت الذي أنشأته سامسونج  في كاليفورنيا بالولايات المتحدة من أجل الجمع بين خبراء ومهندسي الصوت رفيعي المستوى، لمواصلة تطوير تقنيات الصوت، وتوفير أفضل التجارب الممكنة للمستخدمين.

 




 

 


 

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